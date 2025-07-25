МЧС раскрыло число пропавших после взрыва в Саратове
Местонахождение четырех человек, включая ребенка, остается неизвестным после частичного обрушения подъезда 10-этажного жилого дома в Саратове, сообщает пресс-служба МЧС в телеграм-канале.
По данным ведомства, известно о 16 пострадавших. Подтверждена гибель шести человек, среди которых один ребенок. Аварийно-спасательные работы организованы в круглосуточном режиме. На месте работает глава МЧС России Александр Куренков, который лично оценил обстановку.
Жильцов пострадавшего дома разместили в пункте временного пребывания, обеспеченном всем необходимым. Еще четыре пункта готовы принять людей.
В спасательных мероприятиях задействованы более 400 специалистов и 114 единиц техники. Для обследования завалов привлекли два кинологических расчета. Авиация МЧС находится в готовности к санитарной эвакуации.
Взрыв произошел в доме на улице Блинова, в результате часть здания обрушилась, взрывная волна разбила стекла в соседнем доме. По предварительным данным, причиной стал взрыв бытового газа.
Ранее Куренков сообщил об осторожной работе спасателей при разборе завалов — по словам главы МЧС, под обломками могут находиться живые люди. Вместе с тем губернатор Саратова Роман Бусаргин заявил, что в связи с обрушением дома на территории области объявят 26 июля траурным днем.
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