После взрыва в Саратове пропали четыре человека: три взрослых и ребенок

МЧС раскрыло число пропавших после взрыва в Саратове

Аварийно-спасательные работы после обрушения дома в Саратове, 25 июля 2025 года (Фото: МЧС России / Telegram)

Местонахождение четырех человек, включая ребенка, остается неизвестным после частичного обрушения подъезда 10-этажного жилого дома в Саратове, сообщает пресс-служба МЧС в телеграм-канале.

По данным ведомства, известно о 16 пострадавших. Подтверждена гибель шести человек, среди которых один ребенок. Аварийно-спасательные работы организованы в круглосуточном режиме. На месте работает глава МЧС России Александр Куренков, который лично оценил обстановку.

Жильцов пострадавшего дома разместили в пункте временного пребывания, обеспеченном всем необходимым. Еще четыре пункта готовы принять людей.

В спасательных мероприятиях задействованы более 400 специалистов и 114 единиц техники. Для обследования завалов привлекли два кинологических расчета. Авиация МЧС находится в готовности к санитарной эвакуации.

Читайте РБК в Telegram.