Аэропорт Владикавказа снял ограничения на полеты
Аэропорт Владикавказа возобновил работу, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал он в своем телеграм-канале.
В аэропортах Владикавказа и Грозного ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов около 5:04 мск на фоне угрозы атаки беспилотников и введении плана «Ковер» в Северной Осетии.
На момент создания материала ограничительные меры в аэропорту Грозного все еще действуют.
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