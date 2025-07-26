Аэропорт Владикавказа снял ограничения на полеты

Аэропорт Владикавказа возобновил работу, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал он в своем телеграм-канале.

В аэропортах Владикавказа и Грозного ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов около 5:04 мск на фоне угрозы атаки беспилотников и введении плана «Ковер» в Северной Осетии.

На момент создания материала ограничительные меры в аэропорту Грозного все еще действуют.