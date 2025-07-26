Оружие для теракта в «Крокусе» привезли из Дагестана

Оружие для теракта в концертном зале «Крокус сити холл» исполнители получили от своих сообщников из Дагестана, его провезли с Северного Кавказа на машине в специальном тайнике. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Оборудовать тайник в машине Mitsubishi и поместить туда огнестрельное оружие один из фигурантов дела Умеджон Солиев поручил Зубайдулло Исмоилову и Гадоеву Шахромджону.

«После чего Гадоев направился на указанном автомобиле в Москву. Фаридуни Шамсидин и Мирзоев Далержон подобрали участок местности в лесном массиве на территории московского региона для передачи перевезенного Гадоевым оружия», — говорится в документах.

Согласно материалам, 21 марта 2021 года Фаридуни приехал на Дмитровское шоссе в 15 км от МКАД и забрал из машины три автомата Калашникова, пистолет Макарова и не менее 1,4 тыс. патрона. После этого он убрал оружие и боеприпасы в свой автомобиль Renault и отвез для хранения на съемную квартиру в деревню Путилково в Красногорске.

Ранее, 21 июля, стало известно, что четверо фигурантов дела о «Крокусе» по дали ходатайство о прекращении уголовного преследования. Речь идет о подозреваемых в снабжении исполнителей оружием Исмоилове, Джабраиле Аушеве и Джумахоне Курбонове, а также обвиняемом в вербовке участников группировки Исроиле Исломове.

Теракт произошел 22 марта 2025 года, когда четверо вооруженных нападавших открыли стрельбу по зрителям концерта группы «Пикник» и подожгли здание. В результате трагедии погибли более 140 человек, свыше 500 получили ранения. Общая площадь пожара составила 13 тыс. кв. м, который удалось полностью ликвидировать лишь к вечеру следующего дня. По делу о нападении в концертном зале проходят 19 фигурантов.