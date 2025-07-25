Исполнители теракта в «Крокусе» перед стрельбой употребили наркотики

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Трое нападавших на концертный зал «Крокус Сити Холл» перед терактом употребили наркотическое вещество, в состав которого входит мефедрон, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

По данным следствия, Далерджон Мирзоев, Мухаммадсобир Файзов и Саидокрами Рачабализода приняли наркотик, чтобы притупить чувство страха, пишет агентство.

В своих показаниях обвиняемые утверждали, что перед нападением им дали жидкость с наркотическим веществом, после чего у них начались галлюцинации. Судебные экспертизы подтвердили наличие мефедрона в крови троих подозреваемых.

Наркотики не были обнаружены только у Шамсидина Фаридуни, который полностью признал вину и раскаялся.

Ранее четверо обвиняемых по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» обратились в суд с ходатайствами о прекращении уголовного преследования. Зубайдулло Исмоилов, Джабраил Аушев и Джумахон Курбонов, подозреваемые в снабжении исполнителей оружием, а также Исроил Исломов, обвиняемый в вербовке участников группировки, подали соответствующие заявления в ходе закрытых предварительных слушаний.

Теракт произошел 22 марта 2025 года, когда четверо вооруженных нападавших открыли стрельбу по зрителям концерта группы «Пикник» и подожгли здание. В результате трагедии погибли более 140 человек, свыше 500 получили ранения. Общая площадь пожара составила 13 тыс. кв. м, который удалось полностью ликвидировать лишь к вечеру следующего дня.