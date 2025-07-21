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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Четверо подсудимых по делу о «Крокусе» попросили прекратить преследование

Четверо фигурантов дела о «Крокусе» попросили суд прекратить их преследование
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Фигуранты по делу о теракте в &laquo;Крокус сити холле&raquo; Саидакрами Рачабализода, Фаридуни Шамсидин, Далерджон Мирзоев, Мухаммадсобир Файзов (слева направо)
Фигуранты по делу о теракте в «Крокус сити холле» Саидакрами Рачабализода, Фаридуни Шамсидин, Далерджон Мирзоев, Мухаммадсобир Файзов (слева направо) (Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»)

Четверо фигурантов дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» подали во Второй Западный окружной военный суд ходатайства о прекращении уголовного преследования, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Ходатайства были поданы в ходе предварительных слушаний по делу, которые проходят в закрытом режиме.

О прекращении преследования попросили Зубайдулло Исмоилов, Джабраил Аушев и Джумахон Курбонов, которые, по версии следствия, обеспечили исполнителей теракта оружием и средствами связи, а также Исроил Исломов, которого обвиняют в вовлечении Диловара и Аминчона Исломовых в «организованную группу» одного из исполнителей теракта.

Также, как передает ТАСС, один из исполнителей теракта, Назримад Лутфуллои, подал ходатайство о рассмотрении уголовного дела судом с участием присяжных заседателей. Такое же прошение подали Хусейн Медов, передавший террористам оружие, и Исломовы, которые, по версии следствия, предоставили нападавшим квартиру для проживания, автомобиль, а также перевозили деньги.

Помимо этого, Солиев (ТАСС не назвал имени) подал ходатайство о рассмотрении уголовного дела коллегией из трех судей.

Предварительные слушания по делу о теракте в «Крокусе» пройдут 21 июля
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

«В ходе ознакомления с материалами уголовного дела обвиняемые и их защитники заявили следующие ходатайства: Солиев — о рассмотрении уголовного дела коллегией из трех судей, Исмоилов, Аушев, Курбонов и Исломов И. — о прекращении уголовного преследования, а Лутфуллои, Медов и Исломовы — о рассмотрении уголовного дела судом с участием присяжных заседателей», — передает ТАСС содержание документа.

22 марта 2025 года в «Крокус Сити Холле» четверо террористов открыли стрельбу по посетителям концерта группы «Пикник» и подожгли здание. Начался пожар, который охватил площадь 13 тыс. кв. м. Его окончательно потушили только вечером 23 марта. Во время теракта и пожара погибли более 140 человек, свыше 500 пострадали.

По делу о нападении в концертном зале проходят 19 фигурантов.

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Александра Озерова
«Крокус Сити Холл» теракт преследование прошение
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