В Пензенской области дрон пытался атаковать промышленное предприятие
Промышленное предприятие в Пензенской области попытались атаковать беспилотником, сообщил губернатор региона Олег Мельниченко.
По его словам, жертв и разрушений нет. На месте работают службы экстренного реагирования.
Мельниченко также напомнил о запрете публикаций фото и видео с места происшествия.
В ночь на 26 июля силы ПВО сбили над Россией 54 дрона. Шесть из них уничтожили над Ростовской областью. В Зимовниковском районе региона в результате атаки дрона сгорела машина, погибли двое.
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