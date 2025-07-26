 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Пензенской области дрон пытался атаковать промышленное предприятие

Сюжет
Военная операция на Украине

Промышленное предприятие в Пензенской области попытались атаковать беспилотником, сообщил губернатор региона Олег Мельниченко.

По его словам, жертв и разрушений нет. На месте работают службы экстренного реагирования.

Мельниченко также напомнил о запрете публикаций фото и видео с места происшествия.

В Пензенской области сбили дрон
Политика
Фото:Минобороны России

В ночь на 26 июля силы ПВО сбили над Россией 54 дрона. Шесть из них уничтожили над Ростовской областью. В Зимовниковском районе региона в результате атаки дрона сгорела машина, погибли двое.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро АПК

Как будет меняться мясная индустрия в России: экспорт, переработка, нишевые продукты

СберПро Интересное

Перспективы делового туризма в 2025 году

СберПро Главная

Ворота в Персидский залив. Какие возможности для бизнеса открывает сотрудничество
с Катаром

СберПро Интересное

9 популярных промптов для нейросети: шаблоны для руководителей

СберПро Интересное

Дайджест глобальных цифровых трендов. Агророботы, наноудобрения и редкоземельные металлы

СберПро Недвижимость

ERP для строительных подрядчиков. Как компании автоматизируют процессы и повышают свою эффективность

СберПро Интересное

Финансы в цифре: зачем топ-менеджеру AI и блокчейн

СберПро Госсектор

Инвестиции в качество жизни. Почему растёт популярность государственно-частного партнёрства

СберПро Недвижимость

AI-cчётчики и роботы-диспетчеры. Как движется цифровая трансформация ЖКХ

СберПро Главная

Переход на отечественное ПО: результаты и вызовы

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Александра Озерова
Пензенская область Олег Мельниченко нефтепромышленное предприятие БПЛА беспилотники
Материалы по теме
В Тульской и Пензенской областях объявили угрозу атаки беспилотников
Политика
В Пензенской области сбили дрон
Политика
Над Пензенской областью сбили десять дронов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 июля
EUR ЦБ: 93,34 (+1,55) Инвестиции, 24 июл, 22:54 Курс доллара на 25 июля
USD ЦБ: 78,86 (+0,41) Инвестиции, 24 июл, 22:54
Обломки сбитого дрона упали на многоквартирный дом в Брянске Политика, 07:39
В Пензенской области дрон пытался атаковать промышленное предприятие Политика, 07:26
Politico узнало об обеспокоенности в EC из-за modus operandi Трампа Политика, 07:21
За ночь над Россией сбили более 50 дронов Политика, 07:13
В Ростовской области при атаке дрона сгорел автомобиль, погибли двое Политика, 06:59
МВД пообещало 1 млн руб. за помощь в раскрытии убийств детей Общество, 06:48
В ростовском хуторе упавший дрон нарушил подачу электричества Политика, 06:33
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Суд арестовал имущество сына экс-замгубернатора Брянской области Политика, 06:27
Стармер заявил, что Великобритания может признать Палестину Политика, 06:17
Зеленский заявил о цели производить до тысячи дронов-перехватчиков в день Политика, 05:54
Ким Чен Ын выразил Путину соболезнования в связи с крушением Ан-24 Политика, 05:31
В Тамбове из-за наезда машины погибла женщина, еще трое пострадали Общество, 05:10
Аэропорты Владикавказа и Грозного приостановили полеты Политика, 05:09
В Северной Осетии ввели план «Ковер» Политика, 05:00