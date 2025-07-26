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МВД пообещало 1 млн руб. за помощь в раскрытии убийств детей

МВД пообещало 1 млн рублей за помощь в раскрытии убийств детей

Гражданам, которые помогут в раскрытии убийств детей, выплатят 1 млн рублей, сообщили в МВД.

Одно из убийств произошло в Петропавловске-Камчатском. Тело новорожденного ребенка обнаружено 6 марта 2024 года на свалке. Сотрудники полиции ведут поиски матери и просят граждан поучаствовать в добровольном предоставлении ДНК-материалов для проведения экспертизы. За значимую помощь в раскрытии преступления россиянам гарантировали вознаграждение.

Второе убийство произошло в 2006 году — в деревне Быковка Юринского района Республики Марий Эл был убит 9-летний мальчик. Ведомство готово заплатить тому, кто поможет в раскрытии преступления.

МВД объявило награду за помощь в раскрытии убийства школьницы 1 сентября
Общество
Фото:Александр Река / ТАСС

В сообщении министерства упоминается и третье преступление, за помощь в раскрытии которого обещают вознаграждение — убийство 12-летней девочки в хуторе Бураковский в Краснодарском крае. Следственный комитет сообщал, что ее тело с признаками насильственной смерти нашли в водоеме в сентябре 2024 года.

В июне 2025 года МВД обновило список преступников, за поимку которых заплатят 1 млн руб.

В нем остались 11 человек, обвиняемых в особо тяжких преступлениях. Среди них — командиры украинского батальона «Азов» (внесен в список террористических организаций и запрещен в России) Константин Немичев и Сергей Величко, а также орские маньяки Валерий Андреев и Андрей Кузнецов.

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Александра Озерова
МВД помощь раскрытие информации убийства Петропавловск-Камчатский Марий Эл
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