МВД пообещало 1 млн руб. за помощь в раскрытии убийств детей

Гражданам, которые помогут в раскрытии убийств детей, выплатят 1 млн рублей, сообщили в МВД.

Одно из убийств произошло в Петропавловске-Камчатском. Тело новорожденного ребенка обнаружено 6 марта 2024 года на свалке. Сотрудники полиции ведут поиски матери и просят граждан поучаствовать в добровольном предоставлении ДНК-материалов для проведения экспертизы. За значимую помощь в раскрытии преступления россиянам гарантировали вознаграждение.

Второе убийство произошло в 2006 году — в деревне Быковка Юринского района Республики Марий Эл был убит 9-летний мальчик. Ведомство готово заплатить тому, кто поможет в раскрытии преступления.

В сообщении министерства упоминается и третье преступление, за помощь в раскрытии которого обещают вознаграждение — убийство 12-летней девочки в хуторе Бураковский в Краснодарском крае. Следственный комитет сообщал, что ее тело с признаками насильственной смерти нашли в водоеме в сентябре 2024 года.

В июне 2025 года МВД обновило список преступников, за поимку которых заплатят 1 млн руб.

В нем остались 11 человек, обвиняемых в особо тяжких преступлениях. Среди них — командиры украинского батальона «Азов» (внесен в список террористических организаций и запрещен в России) Константин Немичев и Сергей Величко, а также орские маньяки Валерий Андреев и Андрей Кузнецов.