Суд арестовал имущество сына экс-замгубернатора Брянской области
Суд в Москве наложил обеспечительный арест на имущество сына бывшего заместителя губернатора Брянской области Александра Петроченко, которого в минувшем октябре поместили под стражу по обвинению в получении взятки, сообщает ТАСС со ссылкой на документы.
Арест наложен в рамках дела по ч. 6 ст. 290 УК, заведенного против бывшего чиновника, уточняет агентство. Прошлой осенью было арестовано имущество и самого Петроченко-старшего.
Петроченко был арестован 16 октября, его задержали с поличным при получении взятки от бизнесмена, который впоследствии дал показания на бывшего чиновника.
В сентябре губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что «по его инициативе» ФСБ проводит проверку в отношении Петроченко. Ранее в том же месяце президент Владимир Путин наградил чиновника медалью «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Петроченко временно исполнял обязанности заместителя губернатора с апреля 2022 года. В областном правительстве он курировал сферу безопасности, также отвечал за другие вопросы.
Читайте РБК в Telegram.
Перспективы делового туризма в 2025 году
Ворота в Персидский залив. Какие возможности для бизнеса открывает сотрудничество
с Катаром
9 популярных промптов для нейросети: шаблоны для руководителей
Дайджест глобальных цифровых трендов. Агророботы, наноудобрения и редкоземельные металлы
ERP для строительных подрядчиков. Как компании автоматизируют процессы и повышают свою эффективность
Финансы в цифре: зачем топ-менеджеру AI и блокчейн
Инвестиции в качество жизни. Почему растёт популярность государственно-частного партнёрства
AI-cчётчики и роботы-диспетчеры. Как движется цифровая трансформация ЖКХ