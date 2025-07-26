Суд арестовал имущество сына экс-замгубернатора Брянской области

Суд в Москве наложил обеспечительный арест на имущество сына бывшего заместителя губернатора Брянской области Александра Петроченко, которого в минувшем октябре поместили под стражу по обвинению в получении взятки, сообщает ТАСС со ссылкой на документы.

Арест наложен в рамках дела по ч. 6 ст. 290 УК, заведенного против бывшего чиновника, уточняет агентство. Прошлой осенью было арестовано имущество и самого Петроченко-старшего.

Петроченко был арестован 16 октября, его задержали с поличным при получении взятки от бизнесмена, который впоследствии дал показания на бывшего чиновника.

В сентябре губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что «по его инициативе» ФСБ проводит проверку в отношении Петроченко. Ранее в том же месяце президент Владимир Путин наградил чиновника медалью «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Петроченко временно исполнял обязанности заместителя губернатора с апреля 2022 года. В областном правительстве он курировал сферу безопасности, также отвечал за другие вопросы.