В ростовском хуторе упавший дрон нарушил подачу электричества

Силы ПВО отразили налет БПЛА в Каменске-Шахтинском, Тарасовском, Миллеровском, Красносулинском и Шолоховском районах Ростовской области, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

По его словам, падение одного из беспилотников нарушило подачу электричества в частных домах в хуторе Чукаринский Шолоховского района. Помимо этого, в жилом доме повредило кровлю и фасад, а также выбило стекла.

Слюсарь добавил, что никто не пострадал.

В ночь на 25 июля в Ростовской области из-за падения обломков сбитых дронов загорелась трава во дворах села Генеральского Родионово-Несветайского района и хутора Малая Федоровка Красносулинского района, пожары были потушены.

Также взрывной волной выбило стекла в нескольких частных домах в хуторе Светлый Каменского района и в селе Песчанокопское. Кроме того, взрывом повреждено здание на железнодорожной станции в Песчанокопском.