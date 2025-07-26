В ростовском хуторе упавший дрон нарушил подачу электричества
Силы ПВО отразили налет БПЛА в Каменске-Шахтинском, Тарасовском, Миллеровском, Красносулинском и Шолоховском районах Ростовской области, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.
По его словам, падение одного из беспилотников нарушило подачу электричества в частных домах в хуторе Чукаринский Шолоховского района. Помимо этого, в жилом доме повредило кровлю и фасад, а также выбило стекла.
Слюсарь добавил, что никто не пострадал.
В ночь на 25 июля в Ростовской области из-за падения обломков сбитых дронов загорелась трава во дворах села Генеральского Родионово-Несветайского района и хутора Малая Федоровка Красносулинского района, пожары были потушены.
Также взрывной волной выбило стекла в нескольких частных домах в хуторе Светлый Каменского района и в селе Песчанокопское. Кроме того, взрывом повреждено здание на железнодорожной станции в Песчанокопском.
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