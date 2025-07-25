Над Невинномысском в Ставрополье сбили 37 беспилотников

Фото: Минобороны России

В результате ночной атаки беспилотников на город Невиномысск были зафиксированы 37 прилетов, заявил глава города Михаил Миненков. Он призвал жителей не распространять панику, а также не публиковать фото и видео с места событий.

Эта атака стала самой массированной за время военной операции, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. По его словам, силы ПВО сбили 37 беспилотников, жертв и разрушений нет.

Минобороны России заявило о 105 сбитых беспилотниках над российскими регионами и Азовским морем. Наибольшее количество дронов уничтожили над Белгородской (26), Брянской (25) и Ростовской (23) областями.

Также в результате падения обломков беспилотника на железнодорожный вокзал в Тимашевске был поврежден один вагон пассажирского состава, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Два человека получили легкие травмы. На вокзале временно отключилось электроснабжение. В Темрюкском и Славянском районах края из-за атаки дронов в частных домах выбиты стекла, добавил губернатор.