Над Невинномысском в Ставрополье сбили 37 беспилотников
В результате ночной атаки беспилотников на город Невиномысск были зафиксированы 37 прилетов, заявил глава города Михаил Миненков. Он призвал жителей не распространять панику, а также не публиковать фото и видео с места событий.
Эта атака стала самой массированной за время военной операции, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. По его словам, силы ПВО сбили 37 беспилотников, жертв и разрушений нет.
Минобороны России заявило о 105 сбитых беспилотниках над российскими регионами и Азовским морем. Наибольшее количество дронов уничтожили над Белгородской (26), Брянской (25) и Ростовской (23) областями.
Также в результате падения обломков беспилотника на железнодорожный вокзал в Тимашевске был поврежден один вагон пассажирского состава, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Два человека получили легкие травмы. На вокзале временно отключилось электроснабжение. В Темрюкском и Славянском районах края из-за атаки дронов в частных домах выбиты стекла, добавил губернатор.
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