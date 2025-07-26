В РАНХиГС рассказала, в каких регионах получают самые большие пенсии
Жители Чукотского автономного округа, Камчатского края и Магаданской области получают самые высокие пенсии в России, рассказала агентству «РИА Новости» эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская.
По ее словам, на Чукотке пенсия составляет 38 658,45 руб., на Камчатке — 34 460,74 руб., а в Магаданской области — 34 253,16 руб. Такой разрыв связан с районным коэффициентом — надбавкой, которую выплачивают пенсионерам, проживающим в районах с особыми климатическими условиями.
Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал о том, что северная надбавка является ключевой среди доплат пенсионерам в России.
По его словам, районные коэффициенты компенсируют сложные климатические условия проживания. Например, в Салехарде коэффициент составляет 1,8, а в Москве он отсутствует.
Также депутат рассказал о сельской доплате в 25% для неработающих пенсионеров, проработавших не менее 30 лет в агропромышленности. Помимо этого, пенсионеры могут получить надбавку за выдающиеся достижения, за возраст, состояние здоровья и многие другие факторы.
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