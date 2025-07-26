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В Госдуме рассказали о выплатах семьям с детьми к 1 сентября

Депутат Говырин: семьи с детьми смогут получить выплаты к 1 сентября

Семьи с детьми в ряде регионов могут рассчитывать на финансовую поддержку к 1 сентября, сообщил агентству «РИА Новости» депутат Госдумы Алексей Говырин. По его словам, речь идет не о массовой выплате, мера будет распространяться только на определенные случаи.

Например, семьи смогут обналичить остатки материнского капитала, если сумма на сертификате не превышает 10 тыс. руб. Эти деньги можно будет получить без дополнительных условий.

Кроме того, по словам депутата, в регионах действуют дополнительные программы поддержки. Например, в Москве семьи, признанные малоимущими или многодетными, могут рассчитывать на выплату в 13,2 тыс. руб., в Санкт-Петербурге - 10 тыс. руб., в Подмосковье стандартная выплата составляет 3 тыс. руб., а для семей с низким доходом — 7 тыс. руб.

В Думе предложили выплаты родителям школьников перед 1 сентября
Общество
Фото:Никита Попов / РБК

Ранее в Госдуме разработали законопроект о ежегодной выплате в размере прожиточного минимума одному из родителей школьников перед началом учебного года.

По нему один из родителей детей в возрасте от 6 до 18 лет (при условии достижения ребенком возраста 6 лет не позднее 1 сентября текущего года), а также инвалиды, лица с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, обучающиеся по основным общеобразовательным программам, либо один из их родителей (законных представителей) имеют право на получение ежегодной денежной выплаты в связи с началом учебного года.

Выплата будет равна величине прожиточного минимума по стране. Ее будут выделять на каждого школьника в семье. В настоящее время прожиточный минимум в стране составляет 17 773 руб. Для трудоспособного населения он равен 19 329 руб, для пенсионеров — 15 250 руб, для детей — 17 201 руб.

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Теги
Александра Озерова
Депутаты выплата семьи мать с детьми Дети 1 сентября учебный год
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