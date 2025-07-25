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Общество ,  
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В Думе предложили выплаты родителям школьников перед 1 сентября

Депутаты Госдумы разных фракций разработали законопроект о ежегодной выплате в размере прожиточного минимума одному из родителей школьников перед началом учебного года, сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

«Проживающий на территории РФ один из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) детей в возрасте от 6 до 18 лет (при условии достижения ребенком возраста 6 лет не позднее 1 сентября текущего года), имеющих гражданство России, а также инвалиды, лица с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, имеющие гражданство России и обучающиеся по основным общеобразовательным программам, либо один из их родителей (законных представителей) имеют право на получение раз в году денежной выплаты в связи с началом учебного года», — говорится в законопроекте.

Ежегодная выплата будет равна величине прожиточного минимума в целом по стране. Она будет выделяться на каждого школьника в семье. В настоящее время прожиточный минимум в стране составляет 17 773 руб. Для трудоспособного населения он равен 19 329 руб, для пенсионеров — 15 250 руб, для детей — 17 201 руб.

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Фото:Дарья Широкова / РБК

Авторами законопроекта выступили в частности глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, председатель комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина и глава комитета палаты по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова.

В начале июля премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что работающие родители с доходом ниже 1,5 регионального прожиточного минимума с июня 2026 года будут получать ежегодную семейную выплату. Она будет оформлена в виде возврата части ранее уплаченного налога на доходы физических лиц.

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