Белый дом посчитал информацию об открытке Трампа Эпштейну предупреждением
Чиновники в администрации президента США Дональда Трампа опасаются, что утечка информации о поздравительной открытке Трампа, адресованной финансисту Джеффри Эпштейну, может быть сигналом со стороны подруги и сообщницы последнего Гислейн Максвелл. По данным The Mirror, речь идет об открытке на обложке альбома к 50-летию Эпштейна, где надпись «Пусть каждый день будет еще одним замечательным секретом» подписана именем Трампа.
В Белом доме полагают, как сообщили источники, что публикация сведений об открытке была «предупредительным выстрелом» со стороны окружения Максвелл, осужденной за помощь Эпштейну в торговле несовершеннолетними. Mirror сообщает, что администрация Трампа опасается возможного раскрытия новых деталей о его связях с Эпштейном.
На фоне публикации The Wall Street Journal (WSJ) об открытке заместителя генерального прокурора Тодда Бланша отправили на встречу с Максвелл. По данным источника, целью визита были оценка информации, которой располагает Максвелл, и выяснение ее условий.
Несколько законодателей-демократов обвинили администрацию Трампа в попытке вмешаться в судебный процесс по делу о преступной сети Эпштейна. «Это попахивает закулисными переговорами, направленными на то, чтобы заставить Максвелл замолчать», — заявил изданию один из высокопоставленных помощников палаты представителей.
При этом команда Трампа настаивает, что действия президента направлены на обеспечение прозрачности и обнародование достоверных материалов.
Материал с описанием поздравительной открытки ранее опубликовала The Wall Street Journal (WSJ). Ее как утверждает издание, Трамп подарил Эпштейну на его 50-й день рождения в 2003 году. По сведениям газеты, подруга Эпштейна Гилейн Максвелл подготовила ему в подарок альбом с письмами от друзей. Одно из посланий было подписано «Дональд», издание считает, что автором открытки является Трамп.
Последний пообещал «в скором времени» подать в суд на The Wall Street Journal (WSJ), медиахолдинг News Corp., куда входит издание. Он также пригрозил судом владельцу холдинга Руперту Мердоку из-за публикации клеветы.
В 2008 году Эпштейн признал вину в организации проституции и осужденный за изнасилование несовершеннолетней. Повторно его задержали в США летом 2019 года по обвинению в торговле девушками, в том числе 14-летними, и в склонении их к проституции. В августе того же года 66-летний миллиардер покончил с собой в тюрьме, не дождавшись суда.
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