Белый дом посчитал информацию об открытке Трампа Эпштейну предупреждением

Чиновники в администрации президента США Дональда Трампа опасаются, что утечка информации о поздравительной открытке Трампа, адресованной финансисту Джеффри Эпштейну, может быть сигналом со стороны подруги и сообщницы последнего Гислейн Максвелл. По данным The Mirror, речь идет об открытке на обложке альбома к 50-летию Эпштейна, где надпись «Пусть каждый день будет еще одним замечательным секретом» подписана именем Трампа.

В Белом доме полагают, как сообщили источники, что публикация сведений об открытке была «предупредительным выстрелом» со стороны окружения Максвелл, осужденной за помощь Эпштейну в торговле несовершеннолетними. Mirror сообщает, что администрация Трампа опасается возможного раскрытия новых деталей о его связях с Эпштейном.

На фоне публикации The Wall Street Journal (WSJ) об открытке заместителя генерального прокурора Тодда Бланша отправили на встречу с Максвелл. По данным источника, целью визита были оценка информации, которой располагает Максвелл, и выяснение ее условий.

Несколько законодателей-демократов обвинили администрацию Трампа в попытке вмешаться в судебный процесс по делу о преступной сети Эпштейна. «Это попахивает закулисными переговорами, направленными на то, чтобы заставить Максвелл замолчать», — заявил изданию один из высокопоставленных помощников палаты представителей.



При этом команда Трампа настаивает, что действия президента направлены на обеспечение прозрачности и обнародование достоверных материалов.

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