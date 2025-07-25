В Саратовской области объявили траур 26 июля после взрыва газа в жилом доме

В Саратовской области объявили траур после взрыва газа в жилом доме

Обрушение в многоквартирном доме в Саратове, 25 июля 2025 года (Фото: busargin_r / Telegram)

В связи с обрушением в многоквартирном доме в Саратове на территории области объявят 26 июля траурным днем, сообщил губернатор Роман Бусаргин в телеграм-канале.



В этот день на всей территории региона будут приспущены флаги Саратовской области и муниципальных образований. Всем организациям, телерадиокомпаниям и учреждениям культуры рекомендовали отменить развлекательные передачи и мероприятия.

Частичное обрушение дома, предварительно, произошло из-за взрыва в результате утечки газа. После происшествия в регионе объявили режим ЧС.

Число погибших достигло шести, в том числе погиб как минимум один ребенок. Корреспондент РБК сообщил, что из-под завалов достали одного живого человека.

Пункт временного размещения для эвакуированных жителей развернули на базе местной школы №103. Жителям также предоставят размещение в гостинице «Сокол», пообещал Бусаргин.