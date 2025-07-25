В Саратовской области объявили траур после взрыва газа в жилом доме
В связи с обрушением в многоквартирном доме в Саратове на территории области объявят 26 июля траурным днем, сообщил губернатор Роман Бусаргин в телеграм-канале.
В этот день на всей территории региона будут приспущены флаги Саратовской области и муниципальных образований. Всем организациям, телерадиокомпаниям и учреждениям культуры рекомендовали отменить развлекательные передачи и мероприятия.
Частичное обрушение дома, предварительно, произошло из-за взрыва в результате утечки газа. После происшествия в регионе объявили режим ЧС.
Число погибших достигло шести, в том числе погиб как минимум один ребенок. Корреспондент РБК сообщил, что из-под завалов достали одного живого человека.
Пункт временного размещения для эвакуированных жителей развернули на базе местной школы №103. Жителям также предоставят размещение в гостинице «Сокол», пообещал Бусаргин.
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