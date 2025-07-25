В белгородском селе мирный житель пострадал при атаке дрона
В селе Грузское Белгородской области один человек ранен при атаке беспилотника, удар дрона пришелся по автомобилю, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
Пострадавшего с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями доставили в Борисовскую ЦРБ. Для продолжения лечения его транспортируют в городскую больницу № 2 в Белгороде, уточнил Гладков.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам украинских беспилотников. Вечером до удара по Грузскому Гладков также сообщил об атаке по поселку Уразово, пострадал один мужчина.
В ночь на 25 июля силы ПВО уничтожили 26 летящих на регион дронов.
Всего же за ночь в России сбили 105 украинских дронов самолетного типа над девятью регионами и над Азовским морем. 25 беспилотников были уничтожены над Брянской областью, 23 — над Ростовской. Другие восемь военные сбили над Краснодарским краем, пять — над Ставропольским, по три — над Курской и Тамбовской областями. Еще два были перехвачены над Воронежской областью, один — над Орловской. Над Азовским морем силы ПВО уничтожили девять дронов.
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