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Война санкций ,  
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Сербская партия осудила министра за слова о санкциях против России

Сюжет
Война санкций
Александр Вулин
Александр Вулин (Фото: Darko Vojinovic / AP / ТАСС)

Сербская партия «Движение социалистов», основанная бывшим вице-премьером Александром Вулиным, осудила министра по евроинтеграции Неманью Старовича за слова о санкциях против России ради членства в Евросоюзе. Введение санкций партия посчитала «подлостью», пишет «Спутник Сербия».

Ранее Старович заявил, что Сербия не поддерживает санкции ЕС против России, поскольку «это совершенно не повлияло бы на Россию, а сербская экономика пострадала бы очень сильно». Если страна не является членом ЕС, как Сербия, продолжил он, то у нее нет доступа к механизмам безопасности и поддержки, которые доступны странам — членам союза.

Тем не менее Сербия готова полностью присоединиться к санкциям ЕС, «как только членство в союзе будет реальной перспективой», то есть уже за несколько месяцев до ожидаемой даты вступления, отметил Старович.

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В ответ на заявление Старовича партия «Движение социалистов» подчеркнула, что Сербия не участвовала и не будет участвовать «в антироссийской истерии» не потому, что это поставит под угрозу ее экономику, а потому, что «ни одно поколение сербов никогда не совершало подобного подлого поступка, даже в гораздо более тяжелые времена».

«Сербия не ввела санкции против Российской Федерации не потому, что мы сделаем это, когда членство в ЕС станет не за горами, а потому, что сербы — не нация предателей и трусов, которые продадут мать, братьев, веру и историю», — говорится в заявлении партии.

Президент Сербии Александр Вучич неоднократно заявлял, что выступает против антироссийских санкций — его страна после распада Югославии находилась под санкциями около десяти лет. При этом он допускал, что если и санкции будут введены, то только в интересах самого Белграда.

Россия считает западные ограничения незаконными.

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