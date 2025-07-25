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Война санкций ,  
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Трамп не исключил введение вторичных санкций в отношении России

Трамп: мы рассматриваем введение вторичных санкций в отношении России
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Война санкций
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Американский президент Дональд Трамп не исключил введение вторичных санкций против России. Об этом он заявил журналистом перед вылетом в Великобританию.

«Возможно, нам придется ввести вторичные санкции против России», — сказал Трамп (цитата по Reuters).

Кроме этого, по его словам, у США есть 50-процентный шанс заключил торговую сделку с Евросоюзом. Она предполагает «открытие союза для американского бизнеса», взамен на «более низкие пошлины», уточнил накануне президент США.

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Дональд Трамп

В середине июля Трамп заявил, что Вашингтон введет 100% санкции в отношении Москвы через 50 дней, если не будет достигнут прогресс в урегулировании украинского конфликта.

Лидер республиканского большинства в сенате Джон Тьюн до этого выражал желание принять законопроект, который подготовил сенатор Линдси Грэм. В документе говорится не только о санкциях против России, но и о пошлинах в размере 500% на импорт из стран, которые покупают российскую нефть, нефтепродукты, природный газ, уран и другие товары.

Трамп отметил, что поддерживает инициативу конгресса о санкциях, но пока не знает, понадобится ли это. После его заявления сенат США остановил продвижение законопроекта.

Россия считает западные санкции незаконными.

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Полина Харчевникова
Дональд Трамп санкции против России Вторичные санкции США
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Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
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