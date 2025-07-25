Украинский депутат Скороход заявила о подготовке дела против Кличко
Власти Украины готовят уголовное дело против мэра Киева Виталия Кличко, заявила депутат Рады Анна Скороход в интервью политологу Руслану Бизяеву.
Интервьюер напомнил, что на недавних митингах в Киеве против реформы украинского президента Владимира Зеленского выступали, в частности, Кличко и «структуры [экс-президента Украины Петра] Порошенко».
«Против Порошенко готовят подозрение. Я думаю, что [генеральный прокурор Украины] Руслан Кравченко их подпишет. Против Кличко готовят подозрение. Я думаю, что Руслан Кравченко их подпишет», — заявила Скороход.
Подробности она не уточнила.
Массовые протесты на Украине возникли на фоне реформы Зеленского об ограничении независимости НАБУ и САП. Закон предусматривал, что ведомства становятся зависимыми от решений генерального прокурора, а сам прокурор получает доступ ко всем производствам НАБУ, имеет право давать обязательные указания детективам и менять подследственность дел.
К митингам присоединился Кличко, который счел, что авторы нового закона «тянут Украину в авторитаризм».
Накануне президент Украины отказался от предложенной им реформы. Он внес новый законопроект, который призван дать «полноценные гарантии независимости антикоррупционных органов».
Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) были созданы в 2015 году. Бюро имеет специальный статус, выявляет, расследует и раскрывает коррупционные преступления, а прокуратура (подразделение офиса генпрокурора) представляет дела, которые готовит НАБУ, в суде.
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