 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Украинский депутат Скороход заявила о подготовке дела против Кличко

Депутат Скороход заявила о готовящемся против Кличко и Порошенко уголовном деле
Виталий Кличко
Виталий Кличко (Фото: Christophe Gateau / dpa / Global Look Press)

Власти Украины готовят уголовное дело против мэра Киева Виталия Кличко, заявила депутат Рады Анна Скороход в интервью политологу Руслану Бизяеву.

Интервьюер напомнил, что на недавних митингах в Киеве против реформы украинского президента Владимира Зеленского выступали, в частности, Кличко и «структуры [экс-президента Украины Петра] Порошенко».

«Против Порошенко готовят подозрение. Я думаю, что [генеральный прокурор Украины] Руслан Кравченко их подпишет. Против Кличко готовят подозрение. Я думаю, что Руслан Кравченко их подпишет», — заявила Скороход.

Подробности она не уточнила.

Зеленский объяснил отказ от реформы НАБУ и САП после массовых протестов
Политика
Владимир Зеленский&nbsp;

Массовые протесты на Украине возникли на фоне реформы Зеленского об ограничении независимости НАБУ и САП. Закон предусматривал, что ведомства становятся зависимыми от решений генерального прокурора, а сам прокурор получает доступ ко всем производствам НАБУ, имеет право давать обязательные указания детективам и менять подследственность дел.

К митингам присоединился Кличко, который счел, что авторы нового закона «тянут Украину в авторитаризм».

Украинский депутат Скороход заявила о подготовке дела против Кличко
Video

Накануне президент Украины отказался от предложенной им реформы. Он внес новый законопроект, который призван дать «полноценные гарантии независимости антикоррупционных органов».

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) были созданы в 2015 году. Бюро имеет специальный статус, выявляет, расследует и раскрывает коррупционные преступления, а прокуратура (подразделение офиса генпрокурора) представляет дела, которые готовит НАБУ, в суде.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро АПК

Как будет меняться мясная индустрия в России: экспорт, переработка, нишевые продукты

СберПро Интересное

Перспективы делового туризма в 2025 году

СберПро Главная

Ворота в Персидский залив. Какие возможности для бизнеса открывает сотрудничество
с Катаром

СберПро Интересное

9 популярных промптов для нейросети: шаблоны для руководителей

СберПро Интересное

Дайджест глобальных цифровых трендов. Агророботы, наноудобрения и редкоземельные металлы

СберПро Недвижимость

ERP для строительных подрядчиков. Как компании автоматизируют процессы и повышают свою эффективность

СберПро Интересное

Финансы в цифре: зачем топ-менеджеру AI и блокчейн

СберПро Госсектор

Инвестиции в качество жизни. Почему растёт популярность государственно-частного партнёрства

СберПро Недвижимость

AI-cчётчики и роботы-диспетчеры. Как движется цифровая трансформация ЖКХ

СберПро Главная

Переход на отечественное ПО: результаты и вызовы

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Персоны
Полина Харчевникова
Украина Виталий Кличко уголовное дело Верховная рада Украины Петр Порошенко
Петр Порошенко фото
Петр Порошенко
политик, бывший президент Украины
26 сентября 1965 года
Материалы по теме
Зеленский объяснил отказ от реформы НАБУ и САП после массовых протестов
Политика
«Страна» раскрыла цели протестов против закона Зеленского о НАБУ
Политика
Украинцы второй день подряд вышли на улицы Киева из-за закона о НАБУ
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 июля
EUR ЦБ: 93,34 (+1,55) Инвестиции, 24 июл, 22:54 Курс доллара на 25 июля
USD ЦБ: 78,86 (+0,41) Инвестиции, 24 июл, 22:54
Трамп анонсировал работу над сокращением ядерных арсеналов России и США Политика, 19:29
В КНР нашли предвестник самого быстрого демографического спада в мире Общество, 19:16
Саблист Базадзе стал первым в истории Грузии чемпионом мира по фехтованию Спорт, 19:15
Глава МЧС заявил, что под завалами дома в Саратове могут быть выжившие Общество, 19:03
Трамп заявил о 28 визитах Клинтона на остров Эпштейна Политика, 18:55
Очевидцы рассказали, как «дом пошатнулся» после взрыва газа в Саратове Общество, 18:54
Новичок РПЛ объявил о переходе экс-полузащитника «Зенита» Спорт, 18:51
Развиваем эмоциональный интеллект
На интенсиве об EQ
Подробнее
«Спартак» и «Динамо» совершили обмен в КХЛ Спорт, 18:49
Трамп заявил, что встреча Путина и Зеленского состоится Политика, 18:44
Суд дал двум экс-замгубернатора Брянской области по девять лет за взятку Политика, 18:40
Украинский депутат Скороход заявила о подготовке дела против Кличко Политика, 18:39
Власти США одобрили поглощение владельца старейшей киностудии Голливуда Бизнес, 18:35
ФТС объявила о масштабной реорганизации центрального аппарата Экономика, 18:27
Индекс РТС впервые с 18 июля опустился ниже 1100 пунктов Инвестиции, 18:26