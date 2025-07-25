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Очевидцы рассказали, как «дом пошатнулся» после взрыва газа в Саратове

Очевидцы рассказали, как «дом пошатнулся» после взрыва газа в Саратове
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Взрыв газа в Саратове был очень сильным, рассказала РБК жительница пострадавшего дома из 4-го подъезда. По ее словам, в рядом стоящих домах частных повыбивало окна.

«Где-то около часа дня услышала сильный грохот и как будто бы даже дом пошатнулся», — поделилась она. После взрыва женщина самостоятельно эвакуировалась из своей квартиры, не успев взять никаких вещей. Ее муж успел спасти кошку.

Другая жительница 4-го подъезда сообщила, что о взрыве узнала от соседей когда была на работе. Когда она приехала, вход в их подъезд уже был перекрыт.

Ранее одна из местных жительниц рассказала корреспонденту РБК, что после взрыва слышала крики и плач. По ее словам, на лавочке лежал труп.

Дом, где прогремел взрыв, расположен по адресу ул. Блинова, 4. По предварительным данным, в результате взрыва и последующего обрушения погибло шесть человек, еще 9 пострадали.

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Теги
Алина Нафикова
взрыв газа в жилом доме Саратов МЧС очевидцы
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