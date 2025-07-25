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Журналиста Колезева внесли в реестр террористов и экстремистов

Дмитрий Колезев
Дмитрий Колезев (Фото: Анна Майорова / URA.RU / ТАСС)

В реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга внесли журналиста, экс-главу издания Republic (внесено Минюстом России в список СМИ-иноагентов) Дмитрия Колезева (также признан иноагентом). Информация об этом приведена на сайте ведомства.

«Колезев Дмитрий Евгеньевич, 14.12.1984 г.р., г. Каменск-Уральский Красногорского района Свердловской области», — следует из списка.

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После начала спецоперации Колезев уехал из России. В ноябре 2022 года МВД объявило его в федеральный розыск. Тогда же Минюст включил журналиста в реестр иностранных агентов.

В августе 2024 года Колезева заочно приговорили к 7,5 года колонии из-за фейков об армии России. В декабре того же года на журналиста завели новое уголовное дело из-за нарушения закона об иноагентах.

Издание Republic попало в реестр СМИ-иноагентов в январе 2022 года за получение иностранного финансирования в размере 178,5 тыс. руб. за два года, объяснил тогда Минюст. Колезев также является сооснователем екатеринбургского издания It's My City. В марте 2022 года его заблокировал Роскомнадзор из-за статей о спецоперации.

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Теги
Полина Харчевникова
журналист террорист экстремисты Росфинмониторинг
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