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Политика ,  
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Экс-глава штаба Надеждина сообщил, что его лишили российского гражданства

Кисиев отметил, что получил российский паспорт как крымчанин в 2014-м. Решение о лишении гражданства он назвал «политическим». В заключении ФСБ говорится, что его действия «негативно влияют на социальную стабильность в обществе»
Фото: kisievdt / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)
Фото: kisievdt / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

Политтехнолог Дмитрий Кисиев, который возглавлял избирательный штаб Бориса Надеждина, сообщил, что его лишили российского гражданства, которое он получил в 2014 году. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Кисиев рассказал, что заключение, которое является основанием для лишения его российского гражданства, ему вручили в томском отделении полиции, куда его доставили после задержания на улице. «Меня лишают гражданства России на основании того, что негативно влияю на политическую и социальную стабильность общества. Ни много ни мало создаю угрозу национальной безопасности», — написал он.

Политтехнолог также опубликовал скан заключения Управления по защите конституционного строя (УЗКС) ФСБ России, которое подписано заместителем руководителя второй службы, начальником УЗКС Алексеем Жало. В документе говорится, что спецслужба установила факт совершения Кисиевым действий, которые «негативно влияют на политическую и социальную стабильность в обществе», а также «создают угрозу национальной безопасности страны и являются основанием для прекращения приобретенного им российского гражданства». Какие именно действия стали основанием для заключения ФСБ, в документе не указано.

В заключении ФСБ отмечается, что Кисиев, уроженец крымского города Джанкой, стал российским гражданином на основании федерального конституционного закона «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым».

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Кисиев отметил, что получил заключение ФСБ как раз тогда, когда начал готовиться к кампании по выборам в Госдуму и искать кандидатов. Он заверил, что будет обжаловать это решение.

Дмитрий Кисиев возглавлял штаб Бориса Надеждина на президентских выборах 2024 года. Однако ЦИК так и не допустила Надеждина к участию в выборах. Отказ в регистрации кандидатом комиссия объяснила высоким процентом брака в подписных листах. В 2025 году Кисиев сообщил, что начал сотрудничать с партией «Новые люди».

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российское гражданство ФСБ Борис Надеждин
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