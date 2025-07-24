Трамп оставил за собой право введения санкций против России

Американский президент Дональд Трамп самостоятельно будет принимать решение по антироссийским санкциям, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на брифинге, трансляция шла на YouTube-канале.

Журналисты напомнили об отзыве законопроекта о санкциях республиканцами в Сенате, после того, как президент США выразил намерение действовать в одностороннем порядке.

Левитт подчеркнула, что Трамп поддерживает тесный контакт с коллегами в Сенате, «особенно с сенатором Линдси Грэмом» по этому вопросу.

«Однако он всегда подчеркивал, что как главнокомандующий и президент он оставляет за собой исключительное право принятия решений о санкциях. Он глубоко вовлечен в этот конфликт с самого начала, и все вопросы, связанные с санкциями, остаются в его компетенции», — заявила пресс-секретарь Белого дома.

14 июля Трамп заявил, что Вашингтон введет 100% санкции в отношении Москвы через 50 дней, если не будет прогресса в украинском урегулировании.

Лидер республиканского большинства в сенате Джон Тьюн до этого выражал желание принять законопроект, который подготовил Грэм. В нем говорится не только о санкциях против России, но и о пошлинах в размере 500% на импорт из стран, которые покупают российскую нефть, нефтепродукты, природный газ, уран и другие товары.

Трамп отметил, что поддерживает инициативу конгресса о санкциях, но пока не знает, понадобится ли это. После его заявления Сенат США остановил продвижение законопроекта. Тьюн подчеркнул, что если президент решит, что законопроект добавит нужные для переговоров рычаги, то сенат вернется к этому проекту.