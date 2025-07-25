Спасатели нашли выжившего под обломками дома в Саратове
Во время спасательных работ на месте взорвавшегося дома в Саратове нашли выжившего. Об этом РБК сообщили в МЧС России.
«Установлено место нахождения человека, который подает признаки жизни», — сообщили в ведомстве. Спасатели направили основные силы на его спасение.
Днем 25 июля взрыв произошел в подъезде десятиэтажного многоквартирного дома. Жильцов эвакуировали. На месте происшествия работают экстренные службы.
Губернатор области Роман Бусаргин заявил, что власти организовали пункты временного размещения для жильцов дома, где произошел взрыв.
Известно о трех погибших. В МЧС предупредили, что под завалами все еще могут находиться люди.
Возбуждено уголовное дело.
Читайте РБК в Telegram.
Перспективы делового туризма в 2025 году
Ворота в Персидский залив. Какие возможности для бизнеса открывает сотрудничество
с Катаром
9 популярных промптов для нейросети: шаблоны для руководителей
Дайджест глобальных цифровых трендов. Агророботы, наноудобрения и редкоземельные металлы
ERP для строительных подрядчиков. Как компании автоматизируют процессы и повышают свою эффективность
Финансы в цифре: зачем топ-менеджеру AI и блокчейн
Инвестиции в качество жизни. Почему растёт популярность государственно-частного партнёрства
AI-cчётчики и роботы-диспетчеры. Как движется цифровая трансформация ЖКХ