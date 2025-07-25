МЧС: в Саратове под завалами нашли выжившего и пытаются его извлечь

Спасатели нашли выжившего под обломками дома в Саратове

В результате взрыва обрушилась часть углового подъезда. Есть погибшие

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Во время спасательных работ на месте взорвавшегося дома в Саратове нашли выжившего. Об этом РБК сообщили в МЧС России.

«Установлено место нахождения человека, который подает признаки жизни», — сообщили в ведомстве. Спасатели направили основные силы на его спасение.

Днем 25 июля взрыв произошел в подъезде десятиэтажного многоквартирного дома. Жильцов эвакуировали. На месте происшествия работают экстренные службы.

Губернатор области Роман Бусаргин заявил, что власти организовали пункты временного размещения для жильцов дома, где произошел взрыв.

Известно о трех погибших. В МЧС предупредили, что под завалами все еще могут находиться люди.

Возбуждено уголовное дело.