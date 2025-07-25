СФ одобрил бесплатный проезд по платным трассам для силовых ведомств

Совфед разрешил бесплатный проезд по платным трассам для ВС, ФСБ и Росгвардии

Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Совет Федерации одобрил закон, который предоставляет силовым ведомствам право бесплатного проезда по платным дорогам, сообщает ТАСС. Карточка законопроекта размещена на сайте Госдумы.

Бесплатный проезд разрешат транспорту Вооруженных сил России, Росгвардии, ФСБ и МВД, а также Следственного комитета, органов государственной охраны, Главного управления специальных программ президента, органов прокуратуры и Государственной фельдъегерской службы.

Изначально законопроект предполагал бесплатный проезд только для машин ВС, ФСБ и Росгвардии, но ко второму чтению в Госдуме инициативу доработали и внесли в нее другие силовые структуры. В нижней палате парламента закон приняли в окончательном чтении 22 июля.



В настоящее время бесплатно по федеральным платным трассам могут ездить, например, электромобили, собранные в России (такую меру продлили до конца 2025 года), а также:

транспорт общего пользования (но не такси и междугородние автобусы);

спецтранспорт с проблесковыми маячками, используемый пожарной охраной, полицией, скорой помощью, аварийно-спасательными службами, военной автомобильной инспекцией;

официальный транспорт федеральной почтовой связи;

школьные автобусы.