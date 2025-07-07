Росавтодор закажет концепцию платы за проезд по трассам в регионах

Росавтодор закажет консалтинговые услуги для создания системы взимания платы с грузовиков, проезжающих по региональным трассам общего пользования. Подрядчик проработает варианты привлечения льготного финансирования и господдержки

Фото: Александр Манзюк / ТАСС

Федеральное казенное учреждение (ФКУ) «Дороги России» (подведомственно Федеральному дорожному агентству Минтранса) объявило тендер на получение консалтинговых услуг для разработки системы взимания платы с грузовиков тяжелее 12 тонн, проезжающих по региональным, межмуниципальным и местным трассам общего пользования. Организация готова заплатить победителю тендера 73 млн руб., информация о закупке размещена на сайте Единой информационной системы в сфере закупок.

Победитель конкурса должен будет предложить заказчику порядок и структуру взаимодействия будущего оператора этой системы с федеральными и региональными органами власти, говорится в техническом задании тендера. Компания-победитель также должна будет представить анализ возможной «доработки интегрированной системы взимания платы «Платон» до государственной информационной системы».

Зачем платить за дороги общего пользования

Летом 2024-го председатель комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев предложил распространить систему «Платон» на региональные дороги и собранные за проезд деньги направить на их реконструкцию и развитие. В декабре 2024-го глава Минтранса Роман Старовойт подтвердил проработку этого предложения. В мае 2025 года, по итогам заседания президиума Госсовета по вопросам развития инфраструктуры, президент России Владимир Путин поручил, в частности, правительству рассмотреть вопросы, касающиеся предоставления субъектам права взимать плату в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн (срок исполнения — 15 сентября).

Согласно шестилетнему плану дорожной деятельности (.pdf), общий объем финансирования капремонта, текущего ремонта и содержания автодорог до конца 2030 года составит 2,48 трлн руб., что на 42% меньше, чем требуется по федеральным нормативам. Дефицит составляет около 1,73 трлн руб.

Как именно будет организована система и возможная схема взимания платы с проезда по региональным дорогам, пока не решено. «Задача — найти варианты пополнения дорожных фондов, за счет которых идет восстановление дорог», — объясняет один из источник РБК в федеральном министерстве, задействованном в обсуждении вопроса. Обсуждение этих идей, указывает один из собеседников РБК, проходило в частности на стратсессии под руководством премьера Михаила Мишустина 17 июня.

РБК направил запрос в аппараты вице-премьеров Марата Хуснуллина и Виталия Савельева.

Как формируются дорожные фонды Наполнение дорожных фондов регламентировано ст. 179.4 Бюджетного кодекса. Ежегодный базовый объем Федерального дорожного фонда составляет 345 млрд руб., подлежащих индексации на прогнозируемую инфляцию, и прогнозируемым на год доходам бюджета от акцизов на автомобильный бензин, дизельное топливо и моторные масла, помноженных на коэффициент 0,83. Из Федерального дорожного фонда предусмотрены межбюджетные трансферты в бюджеты субъектов в размере до 8% от его объема. Размер таких трансфертов определяется законом о бюджете на плановый год. Кроме акцизов на топливо, дорожные фонды формируются за счет поступлений платы от проезда по российским дорогам автомобилей, зарегистрированных в иностранных юрисдикциях, платы в счет возмещения вреда грузовиками тяжелее 12 тонн, проезжающих по федеральным трассам (взимается через систему «Платон»), доходов от передачи в аренду земельных участков в полосе отвода автодорог общего пользования федерального значения, штрафов за нарушения дорожного движения тяжеловесными или крупногабаритными транспортными средствами и других источников.

Что нужно разработать

Победитель тендера ФКУ «Дороги России» должен будет проанализировать как российский, так и мировой опыт внедрения технологий оплаты за причинение вреда автодорогам: изучить технологии идентификации транспортных средств, оплаты проезда, нормативно-правовые основы внедрения систем взимания платы и основные финансовые модели, применяемые в них.

Компания должна будет разработать варианты привлечения льготного финансирования для региональных проектов систем взимания платы, в том числе, например, за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), Российского фонда развития информационных технологий, Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), выпуска инфраструктурных облигаций, субсидий, льготных кредитов или займов.

Подрядчик также должен будет разработать предложения по господдержке региональных проектов систем взимания платы за счет различных федеральных программ, инвестиционных налоговых вычетов (ИНВ) по налогу на прибыль, соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), госгарантий и налоговых преференций. ФКУ также должно получить предложения по обеспечению единства требований к контрольной инфраструктуре систем взимания платы при проектировании и создании ее объектов.

В Росавтодоре напомнили, что на сегодня в дорожно-транспортном комплексе нашей страны «нет альтернативных [«Платону»] систем, которые могли бы так же работать в режиме онлайн одновременно с порядка двумя миллионами пользователей». И при этом определять с точностью до метров проходимый путь по автодорогам общего пользования, рассчитывать по тарифу плату за каждые сутки и перечислять ее в федеральный бюджет, выявлять нарушителей-неплательщиков, формируя доказательную базу по каждому из них и направляя ее в соответствующие инстанции. «Кроме того, именно система «Платон» сертифицирована как средство измерения. Она в постоянном режиме взаимодействует с владельцами транспортных средств, предоставляя им объективную информацию прикладного значения, а также с заинтересованными ведомствами», — добавили в агентстве.

«За десять лет работы система взимания платы «Платон» зарекомендовала себя как надежный и эффективный механизм пополнения Федерального дорожного фонда», — указывает представитель «РТ — Инвест транспортные системы» (РТИТС; оператор системы «Платон»). В компании считают, что накопленный опыт «Платона» представляет «несомненную ценность для возможного тиражирования на региональном уровне»: «Вместе с тем, решение о форме и порядке использования опыта «Платона» при создании региональных систем будет приниматься правительством с учетом всех экономических, технологических и правовых аспектов».

Как работает «Платон» Система «Платон» начала работать в России с 15 ноября 2015 года. Она обеспечивает взимание платы для компенсации ущерба дорожному полотну с грузовиков тяжелее 12 тонн, проезжающих по федеральным трассам. Средства направляются в Федеральный дорожный фонд, их направляют не только на ремонт существующей инфраструктуры, но и на строительство новых дорог и мостов. Накануне запуска системы, в ноябре 2015 года в России начались забастовки дальнобойщиков, которые требовали отключить «Платон» и ввести трехлетний мораторий на ее использование, так как считали ее неработоспособной, а размер сбора (3,73 руб. за км) слишком большим, грозящим банкротством малому и среднему бизнесу, работающему в сфере грузоперевозок. Правительство пошло на уступки и на несколько месяцев снизило плату за проезд по федеральным трассам до 1,52 руб. за км. Для считывания сигнала водители грузовиков тяжелее 12 тонн должны оснащать автомобили специальными бортовыми устройствами, оснащенными навигационными модулями ГЛОНАСС и коммуникационными модулями GSM/GPRS.

Что говорят логисты и эксперты

Эдуард Миронов, директор по закупкам транспортных услуг FM Logistic в России отмечает, что тема расширения системы «Платон» на региональные трассы поднимается «с завидной регулярностью». «Есть тенденция по переводу региональных дорог в ведение федеральных властей и соответственно ввода на них данной системы. Инициатива требует детального анализа и деликатного внедрения. Повторения негативных настроений, которые были при вводе системы «Платон», никто не хочет», — считает он.

По мнению Миронова, готовность перевозчиков платить за проезд по региональным трассам будет зависеть от многих факторов: качество дорожного покрытия, наличие альтернативных бесплатных маршрутов и экономическая целесообразность для бизнеса.

«Важно учитывать текущие проблемы в работе системы «Платон» и бортовых устройств из-за средств радиоэлектронной борьбы — увеличение количества штрафов не интересно ни одной транспортной компании. Расширение платного проезда, безусловно, скажется на экономике перевозчиков. Это приведет к увеличению операционных расходов (хоть и на 3 рубля с километра), что будет транслировано в рост цен на услуги грузоперевозок», — заключил он.

Михаил Коптев, коммерческий директор федеральной транспортной компании «Скиф-Карго» считает, что, с одной стороны, для перевозчиков это повысит операционные расходы, особенно, у компаний с крупными автопарками и большими пробегами. Расширение платного проезда создаст дополнительное финансовое бремя для перевозчиков, что неминуемо скажется на рентабельности, особенно для малого и среднего бизнеса. С другой стороны, если средства от оплаты действительно будут направляться на поддержание и развитие дорожной инфраструктуры, это может улучшить качество дорог и снизить износ автомобилей, частично компенсируя дополнительные расходы: «Если новые трассы будут более быстрыми и безопасными, это может сократить время в пути и снизить затраты на ГСМ».

Михаил Блинкин, научный руководитель Института экономики транспорта ВШЭ, считает, что расширять взимание платы с проезда по дорогам общего пользования необходима — «идея уже получила признание в мире». Он добавил, что дорожные фонды трещат по швам практически во всех развитых странах мира. «Традиционная система пополнения дорожных фондов больше не работает. Во-первых, благодаря научно-техническому прогрессу автомобили потребляют сегодня меньше топлива, чем еще 10 лет назад, из-за чего падают отчисления в дорожные фонды по топливному акцизу. Во-вторых, постоянно растет доля легальных неплательщиков — владельцев электромобилей, а также прочих автомобилей на альтернативных топливах», — пояснил эксперт.

Блинкин считает, что за право стать оператором системы могут побороться крупные российские IT-компании, которые могут составить конкуренцию оператору системы «Платон».