Минобороны отчиталось о десяти групповых ударах по ВПК Украины за неделю

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Российские военные за неделю нанесли десять групповых ударов по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины и военной инфраструктуре. Об этом сообщило Минобороны России в своем телеграм-канале.

В сообщении говорится, что «с 19 по 25 июля Вооруженными силами Российской Федерации нанесено десять групповых ударов».

Российские военные поражали цели при помощи высокоточного оружия воздушного, наземного, морского базирования, аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» и ударными БПЛА.

Удары были нанесены по украинским предприятиям ВПК, инфраструктуре военных аэродромов, местам сборки и хранения дронов, складам горючего, ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также территориальным центрам (ЦТК) ВСУ.

Кроме того, были поражены пункты временной дислокации украинских военных, националистов и иностранных наемников.

Ранее, 21 июля, Минобороны сообщило, что военные атаковали предприятия ВПК и инфраструктуру военных аэродромов Украины. Тогда в оборонном ведомстве подчеркнули, что в арсенале военных были и гиперзвуковые ракеты «Кинжал». В сводке ведомства говорилось также об ударах по складам боеприпасов, цеху сборки беспилотников.

Российские военные уничтожили три пусковые установки комплекса Patriot, сбили снаряд системы HIMARS и 397 беспилотников, добавили в Минобороны.