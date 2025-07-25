Игрок «Партизана» опубликовал пост с «Катюшей» в ответ украинцам
Футболист «Партизана» Андрей Костич опубликовал в своем TikTok пост с песней «Катюша» после победы над украинской «Александрией» (2:0) в первом матче второго отборочного раунда Лиги конференций.
Встреча прошла 24 июля в польском Катовице и завершилась победой белградского клуба со счетом 2:0. Во время игры украинские фанаты скандировали: «Ubij srbina» («Убей серба»), а также оскорбления в адрес московского ЦСКА. Перед игрой главный тренер «Александрии» Кирилл Нестеренко выражал недовольство участием «Партизана» в предсезонном Братском кубке в Москве.
Костич выложил фото с одноклубниками в раздевалке, сопроводив его песней «Катюша».
«Тренер «Александрии» сказал, что мы враги, и проиграл войну», — подписал пост Костич.
Ответный матч пройдет 31 июля в Белграде.
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