 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Россия. Премьер-Лига Крылья Советов Пари НН 1 1,97 x 3,7 2 4 Футбол Россия. Премьер-Лига Спартак Балтика 1 1,47 x 4,4 2 7,7 Футбол Россия. Премьер-Лига Динамо Ростов 1 1,68 x 4 2 5,2 Футбол Россия. Премьер-Лига Краснодар Локомотив 1 1,97 x 3,8 2 3,8 Футбол Россия. Премьер-Лига Сочи Акрон 1 2,3 x 3,65 2 2,9 Футбол Россия. Премьер-Лига ЦСКА Ахмат 1 1,6 x 3,8 2 6,2 Футбол Россия. Премьер-Лига Оренбург Динамо Махачкала 1 2,4 x 3,2 2 3,1 Футбол Россия. Премьер-Лига Рубин Зенит 1 5,8 x 4,1 2 1,57 Единоборства MMA. UFC on ABC 9. Абу-Даби Петр Ян Маркус МакГи 1 1,2 x 66 2 4,8 Единоборства MMA. UFC on ABC 9. Абу-Даби Шарабутдин Магомедов Марк-Андре Баррио 1 1,12 x 68 2 6,7 Единоборства MMA. UFC on ABC 9. Абу-Даби Брайс Митчелл Саид Нурмагомедов 1 1,92 x 50 2 1,92 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Второй средний вес Сауль "Канело" Альварес Теренс Кроуфорд 1 1,65 x 15 2 2,45
Спорт ,  
0 

Игрок «Партизана» опубликовал пост с «Катюшей» в ответ украинцам

Футболист «Партизана» опубликовал пост с «Катюшей» после оскорблений украинцев
Андрей Костич выложил фотографию с одноклубниками в раздевалке, сопроводив ее песней «Катюша». Накануне фанаты украинской «Александрии» оскорбляли сербский клуб во время матча в Лиге конференции
Фото: tiktok.com / andrejkostic18
Фото: tiktok.com / andrejkostic18

Футболист «Партизана» Андрей Костич опубликовал в своем TikTok пост с песней «Катюша» после победы над украинской «Александрией» (2:0) в первом матче второго отборочного раунда Лиги конференций.

Встреча прошла 24 июля в польском Катовице и завершилась победой белградского клуба со счетом 2:0. Во время игры украинские фанаты скандировали: «Ubij srbina» («Убей серба»), а также оскорбления в адрес московского ЦСКА. Перед игрой главный тренер «Александрии» Кирилл Нестеренко выражал недовольство участием «Партизана» в предсезонном Братском кубке в Москве.

Костич выложил фото с одноклубниками в раздевалке, сопроводив его песней «Катюша».

«Тренер «Александрии» сказал, что мы враги, и проиграл войну», — подписал пост Костич.

Ответный матч пройдет 31 июля в Белграде.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Главное для большого бизнеса
СберПро АПК

Как будет меняться мясная индустрия в России: экспорт, переработка, нишевые продукты

СберПро Интересное

Перспективы делового туризма в 2025 году

СберПро Главная

Ворота в Персидский залив. Какие возможности для бизнеса открывает сотрудничество
с Катаром

СберПро Интересное

9 популярных промптов для нейросети: шаблоны для руководителей

СберПро Интересное

Дайджест глобальных цифровых трендов. Агророботы, наноудобрения и редкоземельные металлы

СберПро Недвижимость

ERP для строительных подрядчиков. Как компании автоматизируют процессы и повышают свою эффективность

СберПро Интересное

Финансы в цифре: зачем топ-менеджеру AI и блокчейн

СберПро Госсектор

Инвестиции в качество жизни. Почему растёт популярность государственно-частного партнёрства

СберПро Недвижимость

AI-cчётчики и роботы-диспетчеры. Как движется цифровая трансформация ЖКХ

СберПро Главная

Переход на отечественное ПО: результаты и вызовы

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Лига конференций ФК Партизан Белград Украина ФК ЦСКА
Материалы по теме
Украинские фанаты оскорбляли «Партизан» и ЦСКА в матче Лиги конференций
Спорт
ЦСКА обыграл белградский «Партизан» в матче Братского кубка
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 июля
EUR ЦБ: 93,34 (+1,55) Инвестиции, 24 июл, 22:54 Курс доллара на 25 июля
USD ЦБ: 78,86 (+0,41) Инвестиции, 24 июл, 22:54
Следователи извлекли тела из-под обломков Ан-24 Общество, 13:23
Губернатор назвал возможную причину взрыва в доме в Саратове Общество, 13:11
Как устроены альтернативные международные платежи РБК и ТКБ, 13:10
Песков напомнил позицию России после слов Макрона о Палестине Политика, 13:08
Как выглядит обрушившийся в Саратове дом вблизи Общество, 13:05
Игрок «Партизана» опубликовал пост с «Катюшей» в ответ украинцам Спорт, 13:02
Матвиенко назвала Лабубу «уродцем» Общество, 13:00
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Совфед одобрил закон об изменении видов разрешенного использования земель Недвижимость, 12:55
Почему бизнес делает ставку на социальные инициативы Отрасли, 12:54
Момент взрыва в доме в Саратове. Видео Общество, 12:48
Волковский театр назвал дату прощания с актером Смирновым Общество, 12:44
Росавиация назвала сроки частичной расшифровки самописцев Ан-24 Общество, 12:43
Правительство остановило экспортные пошлины на подсолнечное масло и шрот Экономика, 12:38
Кремль оценил вероятность встречи Путина и Зеленского в августе Политика, 12:38