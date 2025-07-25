Футболист «Партизана» опубликовал пост с «Катюшей» после оскорблений украинцев

Игрок «Партизана» опубликовал пост с «Катюшей» в ответ украинцам

Андрей Костич выложил фотографию с одноклубниками в раздевалке, сопроводив ее песней «Катюша». Накануне фанаты украинской «Александрии» оскорбляли сербский клуб во время матча в Лиге конференции

Фото: tiktok.com / andrejkostic18

Футболист «Партизана» Андрей Костич опубликовал в своем TikTok пост с песней «Катюша» после победы над украинской «Александрией» (2:0) в первом матче второго отборочного раунда Лиги конференций.

Встреча прошла 24 июля в польском Катовице и завершилась победой белградского клуба со счетом 2:0. Во время игры украинские фанаты скандировали: «Ubij srbina» («Убей серба»), а также оскорбления в адрес московского ЦСКА. Перед игрой главный тренер «Александрии» Кирилл Нестеренко выражал недовольство участием «Партизана» в предсезонном Братском кубке в Москве.

Костич выложил фото с одноклубниками в раздевалке, сопроводив его песней «Катюша».

«Тренер «Александрии» сказал, что мы враги, и проиграл войну», — подписал пост Костич.

Ответный матч пройдет 31 июля в Белграде.