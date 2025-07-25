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Общество ,  
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Как выглядит обрушившийся в Саратове дом вблизи

Появились видео вблизи обрушившегося из-за взрыва дома в Саратове

Как выглядит обрушившийся в Саратове дом вблизи
Video

На опубликованных очевидцами видео сотрудники МЧС начинают производить работы на месте частично обрушившегося жилого дома в Саратове.

Как выглядит обрушившийся в Саратове дом вблизи

На кадрах видны последствия взрыва бытового газа. Рухнула часть дома с седьмого по десятый этаж, а также обвалился подъезд с первого по десятый этаж.

На месте работают спасатели, кинологи и спецтехника. Жильцов дома эвакуируют из-за риска дальнейшего обрушения конструкций.

СК возбудил дело о взрыве и обрушении части жилого дома в Саратове
Общество

В Саратове в подъезде десятиэтажного жилого дома произошел взрыв газовоздушной смеси. По данным регионального управления МЧС, возгорания после взрыва не возникло. В результате происшествия погибли три человека, возможно нахождение пострадавших под завалами.

Фото: Прокуратура Саратовской области
Фото: Прокуратура Саратовской области
Фото: busargin_r / Telegram
Фото: busargin_r / Telegram
Фото: Прокуратура Саратовской области
Фото: Прокуратура Саратовской области
Фото: busargin_r / Telegram
Фото: busargin_r / Telegram
Фото: Прокуратура Саратовской области
Фото: Прокуратура Саратовской области
Фото: busargin_r / Telegram
Фото: busargin_r / Telegram

Следственное управление СКР по региону возбудило уголовное дело по статье 238 Уголовного кодекса (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Следственно-оперативная группа приступит к осмотру места происшествия и назначению судебных экспертиз после завершения аварийно-спасательных работ.

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Теги
Саратов дом взрыв обрушение
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