Взрыв прогремел в десятиэтажном доме в Саратове
Взрыв произошел в подъезде жилого десятиэтажного многоквартирного дома в Саратове. Как сообщили РБК в региональном управлении МЧС, взорвалась газовоздушная смесь.
«В результате произошло разрушение углового подъезда с 7 по 10 этаж. Погибло 3 человека», — отметили в МЧС.
Судя по видео, также обрушилась часть подъезда с первого по десятый этаж.
ЧП произошло на улице Блинова, 4.
Пожарно-спасательные подразделения работают на месте, отметили в ведомстве.
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