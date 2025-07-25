Взрыв прогремел в десятиэтажном доме в Саратове

Судя по видео, обрушилась часть подъезда с первого по десятый этаж. Известно о трех погибших

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Взрыв произошел в подъезде жилого десятиэтажного многоквартирного дома в Саратове. Как сообщили РБК в региональном управлении МЧС, взорвалась газовоздушная смесь.

«В результате произошло разрушение углового подъезда с 7 по 10 этаж. Погибло 3 человека», — отметили в МЧС.

Судя по видео, также обрушилась часть подъезда с первого по десятый этаж.

ЧП произошло на улице Блинова, 4.

Пожарно-спасательные подразделения работают на месте, отметили в ведомстве.

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