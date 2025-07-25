При взрыве в десятиэтажном доме в Саратове погибли три человека
По предварительным данным, в результате взрыва газа в многоквартирном десятиэтажном доме в Саратове и последующего обрушения погибли три человека, сообщили РБК в пресс-службе МЧС России.
Дом, где прогремел взрыв, расположен по адресу ул. Блинова, д. 2. «В результате произошло разрушение углового подъезда с седьмого по десятый этаж. Погибли три человека. На месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения. Дальнейшая информация уточняется», — сообщили в МЧС.
Среди погибших — ребенок и двое взрослых, сообщают «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
На месте работают пожарно-спасательные подразделения — более 20 спасателей, кинологи и восемь единиц техники. Жильцов дома эвакуируют, поскольку есть угроза дальнейшего разрушения здания.
Прокуратура Ленинского района Саратова организовала проверку. На место происшествия выехал прокурор района Константин Байкулов. Следственный отдел СУ СК России по Саратовской области возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).
«По предварительным данным, в результате происшествия погибли жители дома. Продолжаются работы по поиску людей, которые могут находиться под завалами. Информация о точном количестве пострадавших и степени тяжести полученных ими травм уточняется», — сообщили в управлении СК.
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