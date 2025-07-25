«МК» узнал о госпитализации вора Васи Бандита с подозрением на инсульт
Криминального авторитета Игоря Кокунова (Васю Бандита), который в 90-х контролировал деятельность криминальных структур, госпитализировали в тяжелом состоянии из СИЗО «Матросская Тишина». Об этом стало известно газете «Московский комсомолец».
По его данным, Кокунов почувствовал себя плохо в первой половине дня накануне, 24 июля. Он и раньше находился в больнице СИЗО из-за недомогания, но, как уточнило издание, в этот раз состояние Кокунова стало хуже. Его перевели в другую больницу с подозрением на инсульт.
«Матросская Тишина» — неофициальное название следственного изолятора № 1 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Москве.
Следствие считает, что Кокунов контролировал деятельность криминальных структур в России с 1993 года. В 2020 году против него завели уголовное дело по ст. 210.1 — занятие высшего положения в преступной иерархии.
Однако в 2023 году его объявили в международный розыск из-за того, что мужчина сбежал из-под домашнего ареста и скрылся за границей. В октябре 2024 года Кокунова экстрадировали из Албании в Россию.
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