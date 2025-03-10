Россия добилась экстрадиции из Таиланда члена красноярской банды «Яриковские» Захара Медникова по обвинению в избиении двух мужчин возле фитнес-центра «Гараж» в Красноярске в 2023 году. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры в своем телеграм-канале.

Задержанный заключен под стражу. Эта банда состоит из 25 человек, ее возглавляет Ярослав Малиновский, уточнили в прокуратуре.

В феврале 2023 года один из «главарей» группировки попросил Медникова приехать на «разборки» к фитнес-клубу. В общей сложности нападавших собралось 13 человек. Подельники заранее сняли регистрационные номера на личных автомобилях и надели маски.

Бандиты «по приказу» в один момент накинулись на двух мужчин, выходивших из спортзала. «У одного из 13 нападавших при себе имелся предмет, похожий на кастет, кто-то для устрашения вооружился и ножом», — уточнили в прокуратуре. Жертвам нанесли многочисленные удары по всему телу.

Причиной конфликта стало то, что один из пострадавших переписывался в соцсетях с женой приближенного Малиновского. Другой же мужчина просто «попал под раздачу», отметили в прокуратуре.

Дело против обвиняемого, который ранее, после совершенного преступления скрылся от следствия, завели по ч. 2 ст. 213 Уголовного кодекса России. Оно выделено в отдельное производство.

Ранее, 4 марта, прокуратура сообщила, что другие члены банды Малиновского получили от двух лет десяти месяцев до пяти с половиной лет колонии общего режима за нападение у фитнес-центра «Гараж» в Красноярске. Их обвинили по ч. 2 ст. 213 УК. Подсудимые не признали вину, «сославшись на свою непричастность к преступной группе и происшествию».

Уголовное дело в отношении остальных участников преступления выделено в отдельное производство, отметили в прокуратуре. Личность остальных участников преступления устанавливается.