 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Россия добилась экстрадиции из Таиланда члена красноярской банды

Россия добилась экстрадиции из Таиланда члена красноярской банды «Яриковские» Захара Медникова по обвинению в избиении двух мужчин возле фитнес-центра «Гараж» в Красноярске в 2023 году. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры в своем телеграм-канале.

Задержанный заключен под стражу. Эта банда состоит из 25 человек, ее возглавляет Ярослав Малиновский, уточнили в прокуратуре.

В феврале 2023 года один из «главарей» группировки попросил Медникова приехать на «разборки» к фитнес-клубу. В общей сложности нападавших собралось 13 человек. Подельники заранее сняли регистрационные номера на личных автомобилях и надели маски.

Бандиты «по приказу» в один момент накинулись на двух мужчин, выходивших из спортзала. «У одного из 13 нападавших при себе имелся предмет, похожий на кастет, кто-то для устрашения вооружился и ножом», — уточнили в прокуратуре. Жертвам нанесли многочисленные удары по всему телу.

Суд утвердил приговор сбежавшему из психдиспансера члену банды Басаева
Общество
Магомед Алханов

Причиной конфликта стало то, что один из пострадавших переписывался в соцсетях с женой приближенного Малиновского. Другой же мужчина просто «попал под раздачу», отметили в прокуратуре.

Дело против обвиняемого, который ранее, после совершенного преступления скрылся от следствия, завели по ч. 2 ст. 213 Уголовного кодекса России. Оно выделено в отдельное производство.

Ранее, 4 марта, прокуратура сообщила, что другие члены банды Малиновского получили от двух лет десяти месяцев до пяти с половиной лет колонии общего режима за нападение у фитнес-центра «Гараж» в Красноярске. Их обвинили по ч. 2 ст. 213 УК. Подсудимые не признали вину, «сославшись на свою непричастность к преступной группе и происшествию».

Уголовное дело в отношении остальных участников преступления выделено в отдельное производство, отметили в прокуратуре. Личность остальных участников преступления устанавливается.

Читайте РБК в Telegram.

ВТБ Мои Инвестиции

Низкие комиссии. Ежедневная подборка инвестиционных идей

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

Реклама, Банк ВТБ (ПАО), 0+

Теги
Красноярский край бандиты Красноярск экстрадиция
Материалы по теме
Суд утвердил приговор сбежавшему из психдиспансера члену банды Басаева
Общество
В Москве задержали банду, убившую мужчину в Новый год
Общество
Главу Северодонецка задержали по подозрению в похищениях и бандитизме
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 8 марта
EUR ЦБ: 96,86 (+0,26) Инвестиции, 07 мар, 17:33 Курс доллара на 8 марта
USD ЦБ: 89,14 (-0,44) Инвестиции, 07 мар, 17:33
Inventorus и АО «Оператор ТМиК» подписали соглашение о сотрудничествеПресс-релиз, 14:46
В Екатеринбурге мужчина избил двух студентов и устроил стрельбуОбщество, 14:42
IBU заявил о возможности позднего допуска на Олимпиаду-2026 по wild cardСпорт, 14:37
Новое приложение Россельхозбанка «Учет надоев» исчезло из AppStoreПолитика, 14:36
Умер актер из «Гарри Поттера» Саймон Фишер-БеккерОбщество, 14:33
МВД рекомендовало россиянам обновить Telegram ради новой функцииТехнологии и медиа, 14:32
Росреестр допустил возможность продления гаражной амнистииНедвижимость, 14:26
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Хинштейн ответил на жалобу об отказе помочь бойцам «Ахмата» под СуджейПолитика, 14:25
Эксперты оценили данные о падении производства водки в РоссииВино, 14:22
В Сирии объявили об окончании операции против «остатков режима Асада»Политика, 14:18
Умерла заслуженная артистка России Татьяна ГовороваОбщество, 14:11
Сборная Норвегии потеряла спонсора после признания в читерствеСпорт, 14:10
Песков заявил о предстоящих «очень напряженных» контактах с ИраномПолитика, 14:09
Нападение ВСУ на Курскую область. ГлавноеПолитика, 14:07