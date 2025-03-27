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Генпрокуратура добилась экстрадиции двух мошенников из ОАЭ

Генпрокуратура добилась экстрадиции двух мошенников из ОАЭ
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По запросу Генпрокуратуры России из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) доставят россиян Сергея Истомина и Никитаса Омарова, в отношении которых возбудили уголовные дела о мошенничестве. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным следствия, Сергей Истомин, занимая должность заместителя директора ООО «ТК «Система» в Каменском районе Свердловской области, похитил более 7 млн руб. с августа 2019 года по июль 2021 года. Деньги должны были поступить организациям, которые поставляли энергетические ресурсы для компании.

Кроме того, в июле 2022 года обвиняемый похитил 570 тыс. руб., которые были переданы «Системе» из местного бюджета.

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Никитас Омаров, представившись наследником долевого участника нескольких компаний, незаконно получил дивиденды, причитавшиеся умершему. Мужчина использовал поддельные документы.

Обвиняемые скрылись от правоохранительных органов и были объявлены в международный розыск. Их задержали в ОАЭ.

«Благодаря тесному взаимодействию Генеральной прокуратуры... с зарубежными коллегами, удалось добиться принятия положительных решений об экстрадиции обвиняемых», — сообщила пресс-служба ведомства.

Сотрудники ФСИН России и НЦБ Интерпола МВД России доставят Истомина и Омарова в Москву.

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Теги
мошенничество Генпрокуратура ОАЭ экстрадиция
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