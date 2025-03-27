Генпрокуратура добилась экстрадиции двух мошенников из ОАЭ

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По запросу Генпрокуратуры России из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) доставят россиян Сергея Истомина и Никитаса Омарова, в отношении которых возбудили уголовные дела о мошенничестве. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным следствия, Сергей Истомин, занимая должность заместителя директора ООО «ТК «Система» в Каменском районе Свердловской области, похитил более 7 млн руб. с августа 2019 года по июль 2021 года. Деньги должны были поступить организациям, которые поставляли энергетические ресурсы для компании.

Кроме того, в июле 2022 года обвиняемый похитил 570 тыс. руб., которые были переданы «Системе» из местного бюджета.

Никитас Омаров, представившись наследником долевого участника нескольких компаний, незаконно получил дивиденды, причитавшиеся умершему. Мужчина использовал поддельные документы.

Обвиняемые скрылись от правоохранительных органов и были объявлены в международный розыск. Их задержали в ОАЭ.

«Благодаря тесному взаимодействию Генеральной прокуратуры... с зарубежными коллегами, удалось добиться принятия положительных решений об экстрадиции обвиняемых», — сообщила пресс-служба ведомства.

Сотрудники ФСИН России и НЦБ Интерпола МВД России доставят Истомина и Омарова в Москву.