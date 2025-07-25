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Правительство остановило экспортные пошлины на подсолнечное масло и шрот

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Правительство России приостановило действие плавающих ставок вывозных пошлин на подсолнечное масло и подсолнечный шрот до 31 августа 2025 года, следует из опубликованного постановления. Решение принято по предложению Масложирового союза для поддержки производителей перед осенними полевыми работами.

Плавающие пошлины на подсолнечное масло действовали с 2021 года, на шрот — с 2022 года, выполняя функцию защиты внутреннего рынка. В июне 2025 года ставки составляли 7 119,8 руб. за тонну для масла и 1 244,1 руб. за тонну для шрота, в июле они снизились до 4 739,3 руб. за тонну и 1 054,4 руб. за тонну соответственно.

В правительстве отметили, что внутренний рынок полностью обеспечен подсолнечным маслом, поэтому отмена пошлин не повлияет на его доступность для россиян.

В июле 2022 года Минсельхоз России установил экспортные пошлины на экспорт подсолнечного масла и шрота в рублевом исчислении. Тогда пошлина на масло и его смеси составила 8 408,7 руб. за тонну, на подсолнечный шрот — 1 783,1 руб. за тонну.

Ранее, 1 июля, правительство приняло постановление о переводе расчета экспортных пошлин на зерно, подсолнечное масло, кукурузу, ячмень и подсолнечный шрот в национальную валюту. Ставки определялись на основе среднеарифметического курса доллара к рублю по данным ЦБ за пять рабочих дней, предшествующих дате расчета.

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