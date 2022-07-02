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Минсельхоз установил размер пошлин на экспорт подсолнечного масла и шрота

Минсельхоз, согласно ранее опубликованному указу правительства, перевел расчет экспортных пошлин в рубли, в июле пошлина на подсолнечное масло и его смеси составит 8 тыс. 408,7 рубля за тонну, на шрот — 1 тыс. 783,1 рубля за тонну, данные приведены на сайте ведомства.

Накануне, 1 июля, правительство опубликовало постановление о переводе расчета экспортных пошлин на зерно, подсолнечное масло, кукурузу, ячмень и подсолнечный шрот в рубли. Ставка рассчитывается исходя из среднеарифметического курса доллара по отношению к рублю, установленного Центробанком за пять рабочих дней до даты расчета.

Экспортная пошлина на пшеницу составляет 4,6 тыс. руб., ячмень — 3 тыс. 307,4 руб., кукурузу — 2 тыс. 168,8 руб.

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Фото:Татьяна Меель / Reuters


Пошлины рассчитываются исходя из базовых цен, на пшеницу она была установлена в размере 15 тыс. руб. за тонну; на ячмень, кукурузу и шрот — 13 875 руб.; на подсолнечное масло — 82,5 тыс. руб. Мера действует при вывозе зерна из России за пределы Таможенного союза (кроме России в него входят Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия).

При этом действие пошлин на вывоз подсолнечного масла продлили на год — до 31 августа 2023 года.
 

Теги
Минсельхоз экспортная пошлина подсолнечное масло
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