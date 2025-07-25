Рейс S7 Airlines в Сочи развернулся к аэропорту вылета в Новосибирске

Фото: Soeren Stache / dpa / Global Look Press

Самолет авиакомпании S7 Airlines, вылетевший в Сочи из Новосибирска, развернулся по направлению к аэропорту вылета, следует из данных Flightradar. Борт уже совершил несколько кругов над местностью в Новосибирской области.

ТАСС сообщил, ссылаясь на пресс-службу аэропорта Толмачево, что рейс возвращается по техническим причинам.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу S7.

По данным Mash Siberia, самолет сжигает топливо, чтобы приземлиться в аэропорту. Причина возврата — неполадки в воздушном судне.

В конце июня самолет S7 Airlines рейсом из якутского Нерюнгри в Москву вернулся в аэропорт вылета спустя несколько минут. Тогда инцидент был связан с неисправностью в самолете, которую нашли члены экипажа, уточняли в Дальневосточной транспортной прокуратуре. На борту находились 152 взрослых пассажира и 11 детей, посадка прошла успешно. Самолет благополучно приземлился, обошлось без пострадавших.