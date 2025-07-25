 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Рейс S7 Airlines в Сочи развернулся к аэропорту вылета в Новосибирске

Фото: Soeren Stache / dpa / Global Look Press
Фото: Soeren Stache / dpa / Global Look Press

Самолет авиакомпании S7 Airlines, вылетевший в Сочи из Новосибирска, развернулся по направлению к аэропорту вылета, следует из данных Flightradar. Борт уже совершил несколько кругов над местностью в Новосибирской области.

В Пулково предупредили об ограничениях на проход в зоны ожидания вылета
Общество
Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

ТАСС сообщил, ссылаясь на пресс-службу аэропорта Толмачево, что рейс возвращается по техническим причинам.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу S7.

По данным Mash Siberia, самолет сжигает топливо, чтобы приземлиться в аэропорту. Причина возврата — неполадки в воздушном судне.

В конце июня самолет S7 Airlines рейсом из якутского Нерюнгри в Москву вернулся в аэропорт вылета спустя несколько минут. Тогда инцидент был связан с неисправностью в самолете, которую нашли члены экипажа, уточняли в Дальневосточной транспортной прокуратуре. На борту находились 152 взрослых пассажира и 11 детей, посадка прошла успешно. Самолет благополучно приземлился, обошлось без пострадавших.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро АПК

Как будет меняться мясная индустрия в России: экспорт, переработка, нишевые продукты

СберПро Интересное

Перспективы делового туризма в 2025 году

СберПро Главная

Ворота в Персидский залив. Какие возможности для бизнеса открывает сотрудничество
с Катаром

СберПро Интересное

9 популярных промптов для нейросети: шаблоны для руководителей

СберПро Интересное

Дайджест глобальных цифровых трендов. Агророботы, наноудобрения и редкоземельные металлы

СберПро Недвижимость

ERP для строительных подрядчиков. Как компании автоматизируют процессы и повышают свою эффективность

СберПро Интересное

Финансы в цифре: зачем топ-менеджеру AI и блокчейн

СберПро Госсектор

Инвестиции в качество жизни. Почему растёт популярность государственно-частного партнёрства

СберПро Недвижимость

AI-cчётчики и роботы-диспетчеры. Как движется цифровая трансформация ЖКХ

СберПро Главная

Переход на отечественное ПО: результаты и вызовы

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Софья Полковникова
При участии
Виктория Хабарова
Самолеты S7 Airlines Новосибирск
Материалы по теме
Лайнер из Нерюнгри в Москву вернулся в аэропорт вылета из-за поломки
Общество
Кобзев наградил мужчин, пытавшихся сбить вылетавшие из фуры дроны камнями
Политика
Самолет из Новосибирска в Иркутск вернулся в аэропорт сразу после вылета
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 июля
EUR ЦБ: 93,34 (+1,55) Инвестиции, 24 июл, 22:54 Курс доллара на 25 июля
USD ЦБ: 78,86 (+0,41) Инвестиции, 24 июл, 22:54
В Енисейске ввели режим ЧС из-за угрозы разрушения дамбы Общество, 10:13
Российский синхронист Мальцев впервые не победил на ЧМ в Сингапуре Спорт, 10:12
Рост на 20% на фоне смерти cookies: как сегодня продавать онлайнПодписка на РБК, 10:06
Как получить максимальный доход от инвестиций в квартиру РБК и ПИК, 10:03
В ФРГ впервые разрешили местному поставщику вернуть предоплату в РоссиюПодписка на РБК, 10:03
ФАС возбудила дело против «дочки» «Газпрома» из-за продаж бензина Бизнес, 10:00
Военный суд пересмотрит приговор генералу Попову по делу о хищениях Общество, 09:59
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Над Невинномысском в Ставрополье сбили 37 беспилотников Политика, 09:52
В Краснодарском крае 12 поездов задерживаются после атаки дронов Общество, 09:50
Суд арестовал деньги на счетах миллиардера Мошковича Политика, 09:46
Совкомбанк закрыл одну из крупнейших сделок по аренде офиса с начала года Бизнес, 09:39
Рейс S7 Airlines в Сочи развернулся к аэропорту вылета в Новосибирске Общество, 09:28
Как разработчик год играл в World of Warcraft, а потом основал GlassdoorПодписка на РБК, 09:23
Карпин против бывшего клуба и юбилейный матч Акинфеева. Интриги тура РПЛ Спорт, 09:22