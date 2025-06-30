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Лайнер из Нерюнгри в Москву вернулся в аэропорт вылета из-за поломки

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Самолет S7 Airlines рейсом из якутского Нерюнгри в Москву, вернулся в аэропорт вылета спустя несколько минут, сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Причиной стала неисправность, обнаруженная экипажем, говорится в сообщении. На борту находились 152 взрослых пассажира и одиннадцать детей. Самолет благополучно приземлился, обошлось без пострадавших.

Следователи начали проверку, сообщили в восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте. Проверка основана на ст. 263 Уголовного кодекса России — нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

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Софья Полковникова
Самолеты S7 Airlines Нерюнгри
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