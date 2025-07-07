В Пулково предупредили об ограничениях на проход в зоны ожидания вылета
В петербургском аэропорту Пулково может быть временно не доступен проход в зоны ожидания вылета, сообщила пресс-служба воздушной гавани в телеграм-канале.
«Проход в зоны ожидания вылета может временно ограничиваться для организации посадки пассажиров на вылетающие рейсы <...> cотрудники аэропорта также проинформируют о начале пропуска в зоны ожидания вылетов.
Пресс-служба попросила следить за звуковыми объявлениями в терминале.
Пулково был закрыт с 17:00 мск 6 июля. Позднее в тот же день он возобновлял свою работу на час — с 21:30 до 22:30 мск, а затем снова закрылся. С 22:44 мск проход в терминал был доступен только по билетам. После возобновления полетов примерно в 1:23 мск ограничения на проход сняли.
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