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Общество ,  
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В Пулково предупредили об ограничениях на проход в зоны ожидания вылета

В Пулково временно ограничили доступ в зоны ожидания вылета

В петербургском аэропорту Пулково может быть временно не доступен проход в зоны ожидания вылета, сообщила пресс-служба воздушной гавани в телеграм-канале.

«Проход в зоны ожидания вылета может временно ограничиваться для организации посадки пассажиров на вылетающие рейсы <...> cотрудники аэропорта также проинформируют о начале пропуска в зоны ожидания вылетов.

Пресс-служба попросила следить за звуковыми объявлениями в терминале.

В Пулково сняли ограничения на полеты
Политика

Пулково был закрыт с 17:00 мск 6 июля. Позднее в тот же день он возобновлял свою работу на час — с 21:30 до 22:30 мск, а затем снова закрылся. С 22:44 мск проход в терминал был доступен только по билетам. После возобновления полетов примерно в 1:23 мск ограничения на проход сняли.

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Полина Харчевникова
Аэропорт Пулково ограничения ожидание
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