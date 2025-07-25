 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Катастрофа Ан-24 под Тындой ,  
0 

В Тынде появился стихийный мемориал в память о жертвах катастрофы Ан-24

Сюжет
Катастрофа Ан-24 под Тындой
Фото: gulyaev_tynda / Telegram
Фото: gulyaev_tynda / Telegram

В Тынде появился стихийный мемориал в память о жертвах крушения пассажирского самолета Ан-24, сообщает пресс-служба городского правительства.

Мемориал расположен в сквере, напротив ресторана «Ильяс». Люди несут цветы, свечи и мягкие игрушки.

Правительственная комиссия по крушению Ан-24 вылетела в Тынду
Общество
Фото:Дальневосточная транспортная прокуратура

Самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» разбился накануне, 24 июля, выполняя рейс по маршруту Хабаровск — Благовещенск — Тында. На борту находились шесть членов экипажа и 43 пассажира, среди которых было пятеро детей. По предварительным данным, все погибли.

Источник ТАСС в оперативных службах сообщил, что в качестве версии причины катастрофы рассматривается ошибка экипажа, который в плохих погодных условиях зацепил сопку при заходе на посадку.

В Амурской области объявили трехдневный траур в связи с крушением Ан-24.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро АПК

Как будет меняться мясная индустрия в России: экспорт, переработка, нишевые продукты

СберПро Интересное

Перспективы делового туризма в 2025 году

СберПро Главная

Ворота в Персидский залив. Какие возможности для бизнеса открывает сотрудничество
с Катаром

СберПро Интересное

9 популярных промптов для нейросети: шаблоны для руководителей

СберПро Интересное

Дайджест глобальных цифровых трендов. Агророботы, наноудобрения и редкоземельные металлы

СберПро Недвижимость

ERP для строительных подрядчиков. Как компании автоматизируют процессы и повышают свою эффективность

СберПро Интересное

Финансы в цифре: зачем топ-менеджеру AI и блокчейн

СберПро Госсектор

Инвестиции в качество жизни. Почему растёт популярность государственно-частного партнёрства

СберПро Недвижимость

AI-cчётчики и роботы-диспетчеры. Как движется цифровая трансформация ЖКХ

СберПро Главная

Переход на отечественное ПО: результаты и вызовы

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Софья Полковникова
Ан-24 Тында Амурская область
Материалы по теме
Правительственная комиссия по крушению Ан-24 вылетела в Тынду
Общество
Пашинян выразил соболезнования в связи с крушением Ан-24
Политика
Путин провел минуту молчания по погибшим при крушении самолета Ан-24
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 июля
EUR ЦБ: 93,34 (+1,55) Инвестиции, 24 июл, 22:54 Курс доллара на 25 июля
USD ЦБ: 78,86 (+0,41) Инвестиции, 24 июл, 22:54
В Енисейске ввели режим ЧС из-за угрозы разрушения дамбы Общество, 10:13
Российский синхронист Мальцев впервые не победил на ЧМ в Сингапуре Спорт, 10:12
Рост на 20% на фоне смерти cookies: как сегодня продавать онлайнПодписка на РБК, 10:06
Как получить максимальный доход от инвестиций в квартиру РБК и ПИК, 10:03
В ФРГ впервые разрешили местному поставщику вернуть предоплату в РоссиюПодписка на РБК, 10:03
ФАС возбудила дело против «дочки» «Газпрома» из-за продаж бензина Бизнес, 10:00
Военный суд пересмотрит приговор генералу Попову по делу о хищениях Общество, 09:59
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Над Невинномысском в Ставрополье сбили 37 беспилотников Политика, 09:52
В Краснодарском крае 12 поездов задерживаются после атаки дронов Общество, 09:50
Суд арестовал деньги на счетах миллиардера Мошковича Политика, 09:46
Совкомбанк закрыл одну из крупнейших сделок по аренде офиса с начала года Бизнес, 09:39
Рейс S7 Airlines в Сочи развернулся к аэропорту вылета в Новосибирске Общество, 09:28
Как разработчик год играл в World of Warcraft, а потом основал GlassdoorПодписка на РБК, 09:23
Карпин против бывшего клуба и юбилейный матч Акинфеева. Интриги тура РПЛ Спорт, 09:22