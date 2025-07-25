В Тынде появился стихийный мемориал в память о жертвах катастрофы Ан-24
В Тынде появился стихийный мемориал в память о жертвах крушения пассажирского самолета Ан-24, сообщает пресс-служба городского правительства.
Мемориал расположен в сквере, напротив ресторана «Ильяс». Люди несут цветы, свечи и мягкие игрушки.
Самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» разбился накануне, 24 июля, выполняя рейс по маршруту Хабаровск — Благовещенск — Тында. На борту находились шесть членов экипажа и 43 пассажира, среди которых было пятеро детей. По предварительным данным, все погибли.
Источник ТАСС в оперативных службах сообщил, что в качестве версии причины катастрофы рассматривается ошибка экипажа, который в плохих погодных условиях зацепил сопку при заходе на посадку.
В Амурской области объявили трехдневный траур в связи с крушением Ан-24.
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