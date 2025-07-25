Правительственная комиссия по крушению Ан-24 вылетела в Тынду
Правительственная комиссия по ликвидации последствий крушения самолета Ан-24, созданная по решению премьер-министра Михаила Мишустина вылетела в Тынду. Об этом губернатор Амурской области Василий Орлов написал в своем телеграм-канале.
«Вместе с членами правительственной комиссии вылетел в Тынду. Специалисты во главе с министром транспорта Андреем Никитиным оценят обстановку и будут принимать решения о дальнейших действиях», — говорится в сообщении.
В правительственную комиссию кроме Никитина и Орлова входят также глава Росавиации Дмитрий Ядров, руководитель Ространснадзора Виктор Гулин, первый заместитель министра финансов Ирина Окладникова, замглавы МЧС Виктор Яцуценко, замглавы Минздрава Андрей Плутницкий и представители Минвостокразвития, Минтруда, МВД, Роструда, сообщал кабмин.
24 июля пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» потерпел крушение в Амурской области, в 15 км от Тынды — места назначения. На борту находились шесть членов экипажа и 43 пассажира, среди которых были пятеро детей. Все 49 человек погибли.
Соболезнования в связи с авиакатастрофой выразили президент Белоруссии Александр Лукашенко, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Азербайджана Ильхам Алиев, председатель КНР Си Цзиньпин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Президент России Владимир Путин начал совещание по развитию подводных сил ВМФ с минуты молчания по жертвам крушения самолета.
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