Правительственная комиссия по крушению Ан-24 вылетела в Тынду

Правительственная комиссия по ликвидации последствий крушения самолета Ан-24, созданная по решению премьер-министра Михаила Мишустина вылетела в Тынду. Об этом губернатор Амурской области Василий Орлов написал в своем телеграм-канале.

«Вместе с членами правительственной комиссии вылетел в Тынду. Специалисты во главе с министром транспорта Андреем Никитиным оценят обстановку и будут принимать решения о дальнейших действиях», — говорится в сообщении.

В правительственную комиссию кроме Никитина и Орлова входят также глава Росавиации Дмитрий Ядров, руководитель Ространснадзора Виктор Гулин, первый заместитель министра финансов Ирина Окладникова, замглавы МЧС Виктор Яцуценко, замглавы Минздрава Андрей Плутницкий и представители Минвостокразвития, Минтруда, МВД, Роструда, сообщал кабмин.

24 июля пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» потерпел крушение в Амурской области, в 15 км от Тынды — места назначения. На борту находились шесть членов экипажа и 43 пассажира, среди которых были пятеро детей. Все 49 человек погибли.

Соболезнования в связи с авиакатастрофой выразили президент Белоруссии Александр Лукашенко, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Азербайджана Ильхам Алиев, председатель КНР Си Цзиньпин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Президент России Владимир Путин начал совещание по развитию подводных сил ВМФ с минуты молчания по жертвам крушения самолета.