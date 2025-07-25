 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Катастрофа Ан-24 под Тындой ,  
0 

Правительственная комиссия по крушению Ан-24 вылетела в Тынду

Сюжет
Катастрофа Ан-24 под Тындой

Правительственная комиссия по ликвидации последствий крушения самолета Ан-24, созданная по решению премьер-министра Михаила Мишустина вылетела в Тынду. Об этом губернатор Амурской области Василий Орлов написал в своем телеграм-канале.

«Вместе с членами правительственной комиссии вылетел в Тынду. Специалисты во главе с министром транспорта Андреем Никитиным оценят обстановку и будут принимать решения о дальнейших действиях», — говорится в сообщении.

В правительственную комиссию кроме Никитина и Орлова входят также глава Росавиации Дмитрий Ядров, руководитель Ространснадзора Виктор Гулин, первый заместитель министра финансов Ирина Окладникова, замглавы МЧС Виктор Яцуценко, замглавы Минздрава Андрей Плутницкий и представители Минвостокразвития, Минтруда, МВД, Роструда, сообщал кабмин.

24 июля пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» потерпел крушение в Амурской области, в 15 км от Тынды — места назначения. На борту находились шесть членов экипажа и 43 пассажира, среди которых были пятеро детей. Все 49 человек погибли.

Женщина передумала лететь на разбившемся Ан-24 из-за болезни внучки
Общество
Фото:Дальневосточная транспортная прокуратура

Соболезнования в связи с авиакатастрофой выразили президент Белоруссии Александр Лукашенко, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Азербайджана Ильхам Алиев, председатель КНР Си Цзиньпин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Президент России Владимир Путин начал совещание по развитию подводных сил ВМФ с минуты молчания по жертвам крушения самолета.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро АПК

Как будет меняться мясная индустрия в России: экспорт, переработка, нишевые продукты

СберПро Интересное

Перспективы делового туризма в 2025 году

СберПро Главная

Ворота в Персидский залив. Какие возможности для бизнеса открывает сотрудничество
с Катаром

СберПро Интересное

9 популярных промптов для нейросети: шаблоны для руководителей

СберПро Интересное

Дайджест глобальных цифровых трендов. Агророботы, наноудобрения и редкоземельные металлы

СберПро Недвижимость

ERP для строительных подрядчиков. Как компании автоматизируют процессы и повышают свою эффективность

СберПро Интересное

Финансы в цифре: зачем топ-менеджеру AI и блокчейн

СберПро Госсектор

Инвестиции в качество жизни. Почему растёт популярность государственно-частного партнёрства

СберПро Недвижимость

AI-cчётчики и роботы-диспетчеры. Как движется цифровая трансформация ЖКХ

СберПро Главная

Переход на отечественное ПО: результаты и вызовы

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Евгений Вахляев
Тында Ан-24 авиакатастрофа комиссия Амурская область
Материалы по теме
Алиев выразил соболезнования Путину после крушения самолета Ан-24
Политика
Появились фото с места крушения Ан-24 в Приамурье
Общество
Крушение самолета Ан-24 в Амурской области. Главное
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 июля
EUR ЦБ: 93,34 (+1,55) Инвестиции, 24 июл, 22:54 Курс доллара на 25 июля
USD ЦБ: 78,86 (+0,41) Инвестиции, 24 июл, 22:54
Процессы вместо людей. Почему лишь самые отсталые фирмы верят в силу ИИПодписка на РБК, 07:06
Правительственная комиссия по крушению Ан-24 вылетела в Тынду Общество, 06:50
Губернатор заявил о самой массированной атаке дронов на Ставрополье Политика, 06:45
В Ростовской и Воронежской областях отразили атаки дронов Политика, 06:39
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 06:35
Во всех российских аэропортах сняли ограничения Политика, 06:31
«Радиостанция Судного дня» передала новые сообщения впервые за две недели Общество, 06:19
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Эксперты рассказали о причинах обострения конфликта Таиланда и Камбоджи Политика, 06:14
Зарплаты металлургов в России в первом полугодии выросли на треть Общество, 06:00
ТАСС узнал о возможной проверке Дудя на госизмену Политика, 05:51
Бастрыкин сообщил о более 330 погибших мирных жителях Курской области Политика, 05:13
США отвергли «безрассудное» решение Франции признать Палестину Политика, 05:10
Россияне стали более скептически относиться к курортным романам Общество, 05:04
Обломки дронов повредили вагон поезда на Кубани, двое пострадали Политика, 04:55