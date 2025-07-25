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Военная операция на Украине ,  
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В Донецке прогремели взрывы

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

Взрывы прогремели в Донецке, работала система ПВО, сообщает корреспондент ТАСС. Мэр Алексей Кулемзин также сообщил, что «в Донецке громко».

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Фото:Максим Константинов / Global look press

Взрывы прозвучали в Киевском и Куйбышевском районах города, уточнило агентство.

Параллельно Следственный комитет сообщает об ударах по другим населенным пунктам ДНР. В результате взрыва в населенном пункте Федоровка был ранен мальчик 2013 года рождения, а в Никитовском районе Горловки пострадала женщина 1963 года рождения.

Кроме того, отметили в СК, в течение суток многочисленным атакам с применением БПЛА-камикадзе подверглись Никитовский, Центрально-Городской и Калининский районы Горловки, а также автодорога Светлодарск — Дебальцево. Повреждены два жилых дома, два объекта гражданской инфраструктуры, а также городской автобус.

Несколькими днями ранее, 19 июля, украинские военные нанесли удар по Донецку. Агентство тогда сообщило об ударе ВСУ по жилому дому, были пострадавшие. Прилеты ракет зафиксировали тогда и на территории республиканского травматологического центра.

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Софья Полковникова
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