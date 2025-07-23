В Сумской области после взрывов произошли перебои в подаче электроэнергии
В Сумах и области зафиксировали перебои с распределением электроэнергии, сообщила компания «Сумыоблэнерго».
В городе раздалась серия взрывов, передает «Суспiльне». Затем в некоторых районах Сум исчез свет.
Исполняющий обязанности мэра Сум Артем Кобзарь отметил, что некоторые медицинские учреждения работают с помощью генераторов, пишет «РБК Украина».
Вечером 22 июля «Сумыоблэнерго» рассказала, что Сумы и два района Сумской области столкнулись с отключениями электроэнергии. В связи с перебоями в электроснабжении был обесточен один из водозаборов города. На территории Сумской области объявляли воздушную тревогу.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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