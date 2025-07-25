«Радиостанция Судного дня» передала новые сообщения впервые за две недели
Российская радиостанция УВБ-76, известная как «Радиостанция Судного дня», передала 10 сообщений 24 июля, говорится в телеграм-канале «УВБ-76 логи», который отслеживает ее активность.
Среди сообщений:
- НЖТИ 26280 ПЕКИНСКИЙ 8445 9873
- НЖТИ 88678 КРАСНОХРЯК 8186 3319
- НЖТИ 65692 ГИМАЛАЙСКИЙ 7362 6129
- НЖТИ 20768 ШЛАМОБРОД 9618 1994
- НЖТИ 34240 КРАШОТРЕФ 9232 4881
- НЖТИ 85185 КЛЮЧИЦА 3365 8041
- НЖТИ 12372 НЕУДЕРЖИМЫЙ 6995 1729 НЮХОСТИХ 0577 5367 ГОВЕНЬЕ 1180 4865
- НЖТИ 40711 КРЕМЛЕВСКИЙ 2567 1173
До этого радиостанция передавала сообщения 10 июля.
УВБ-76 — коротковолновая радиостанция, непрерывно работает с середины или второй половины 1970-х годов на частоте 4625 кГц, также доступна для прослушивания онлайн. Ее другое название — «жужжалка» (англ. The Buzzer). Относится к так называемым номерным радиостанциям, которые часто связывают с деятельностью военных и разведывательных структур. Ее активность вызывает интерес радиолюбителей со всего мира. Название связано с некорректной транскрипцией первого позывного, первоначально звучавшего как УЗБ-76. Ее также называют «радио Судного дня» в связи с версией о том, что станция может служить частью системы «Периметр» (или «Мертвая рука», англ. Dead Hand) — автоматического запуска ответного ядерного удара в случае уничтожения высшего руководства, командных центров и штабов ядерных сил.
В начале июля в эфире радиостанции прозвучало слово «мальтоза». Также радио передало три сообщения 3 июля: «голодикарь», «пастилка» и «завофаг».
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