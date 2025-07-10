 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

«Радиостанция Судного дня» передала в эфир два слова одинаковой длины

«Радиостанция Судного дня» передала в эфир «БЫТОСТИХ» и «ВЕСТОМОР»
Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press
Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press

Российская радиостанция УВБ-76, известная как «станция Судного дня», передала новое сообщение, сообщил телеграм-канал «УВБ-76 логи», отслеживающий ее активность.

В 10:59 мск прозвучало «Альфа45 БЫТОСТИХ 6759», в 11:07 мск — «НЖТИ 62679 ТАКСА 0216 5516», в 13:53 мск — «НЖТИ 15886 ВЕСТОМОР 9089 7726».

Последний раз сообщения выходили в эфир за день до этого — 9 июля. Тогда прозвучало сообщение «НЖТИ 80567 ЗУБРИЛЬНЫЙ 5812 4860».

Коротковолновая радиостанция УВБ-76, также известная как «жужжалка», вещает на частоте 4625 кГц с 1970-х годов. Сигнал доступен и онлайн.

УВБ-76 относят к числу так называемых номерных радиостанций, которые могут быть связаны с работой военных или разведывательных структур.

Согласно одной из версий, она может быть частью системы автоматического ответа на ядерную атаку — «Периметр» (на Западе известной как Dead Hand). Предполагается, что в случае разрушения центров принятия решений и командных пунктов сигнал от УВБ-76 может быть элементом механизма запуска ответного удара. Эта теория принесла станции еще одно название — радио «Судного дня».

В июне Роскомнадзор впервые прокомментировал работу «Радио Судного дня», сообщив, что информация о пользователе радиочастотным спектром, включая выделенные ему радиочастоты или каналы, типы используемых радиоэлектронных средств, их адреса и условия использования, «не является общедоступной».

В предыдущий раз радио передало два сообщения 7 июля: «НЖТИ 11655 МАЛЬТОЗА 7813 5427» и «НЖТИ 70022 ФИННОМИРТ 0698 5020».

Читайте РБК в Telegram.

Силовики пришли в МХАТ после обысков у директора. Подробности

Трамп не склонен отдавать победу на Украине России — CNN

Глава МИД Италии назвал себя самым невезучим министром в истории

Россия и Оман отменят визовый режим с 18 июля

Эстония пригрозила заблокировать принятие ЕС пакета санкций против России. Причины

Полиция провела обыски в центральном офисе партии Марин Ле Пен

Суд приказал убрать памятник Сталину в Вологде и вернуть деньги

В Россию приедет 1 млн мигрантов из Индии

Аэропорт Геленджика возобновил работу

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Евгений Вахляев
радио сообщение Россия
Материалы по теме
Медведев предсказал судьбу фон дер Ляйен словами радио «Судного дня»
Политика
Радио «Судного дня» передало два новых сообщения
Общество
Радио «Судного дня» передало три слова на фоне паузы США в помощи Киеву
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 июля
EUR ЦБ: 91,5 (+0,08) Инвестиции, 18:47 Курс доллара на 11 июля
USD ЦБ: 77,9 (-0,27) Инвестиции, 18:47
Свёнтек впервые в карьере вышла в финал Уимблдона Спорт, 20:10
Жителям пяти сел Дагестана запретили пить воду из крана Общество, 20:09
«Страна» показала ориентировку на подозреваемых в убийстве полковника СБУ Политика, 20:00
Долгосрочное инвестирование: из каких активов состоит портфель «вдолгую» РБК и ПСБ, 19:55
Главу РАЭК заподозрили в госизмене Общество, 19:54
Курс биткоина обновил исторический максимум, впервые превысив $113 тыс. Крипто, 19:54
На Пензенской ТЭЦ-1 загорелся транзитный трансформатор Общество, 19:46
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
Курс доллара на внебиржевом рынке рухнул на 5% и приблизился к ₽74 Инвестиции, 19:40
В Рязани курсанта обвинили в гибели командира из-за испорченного парашюта Общество, 19:37
Евгения Чичваркина объявили в розыск Политика, 19:36
Послание Мерца Путину и Трампу. Видео на русском Политика, 19:32
На Всероссийском свадебном фестивале назвали самые яркие пары молодоженов Life, 19:29
Гости «Иннопрома» впечатлились ассортиментом Универмага НЦ «Россия» Отрасли, 19:28
Ethereum обновил месячный максимум. Когда он догонит биткоин по росту Крипто, 19:27