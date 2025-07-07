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Политика ,  
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«Радиостанция Судного дня» передала первое за четыре дня сообщение

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Российская радиостанция УВБ-76, известная как «станция Судного дня», передала новое сообщение, сообщает телеграм-канал «УВБ-76 логи», отслеживающий ее активность.

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В 10:57 по мск прозвучало «НЖТИ 11655 МАЛЬТОЗА 7813 5427».

Последний раз сообщения выходили в эфир за три дня до этого — 4 июля. Тогда прозвучали в разное время два слова — «голодикарь» и «пастилка».

Коротковолновая радиостанция УВБ-76, также известная как «жужжалка», вещает на частоте 4625 кГц с 1970-х годов. Сигнал доступен и онлайн.

УВБ-76 относят к числу так называемых номерных радиостанций, которые могут быть связаны с работой военных или разведывательных структур.

Согласно одной из версий, она может быть частью системы автоматического ответа на ядерную атаку — «Периметр» (на Западе известной как Dead Hand). Предполагается, что в случае разрушения центров принятия решений и командных пунктов сигнал от УВБ-76 может быть элементом механизма запуска ответного удара. Эта теория принесла станции еще одно название — радио «Судного дня».

В июне Роскомнадзор впервые прокомментировал работу «Радио Судного дня», сообщив, что информация о пользователе радиочастотным спектром, включая выделенные ему радиочастоты или каналы, типы используемых радиоэлектронных средств, их адреса и условия использования, «не является общедоступной».

В предыдущий раз радио передало три сообщения 3 июля: «голодикарь», «пастилка» и «завофаг». Днем ранее также сообщило три слова: «умелец», «иракотис» и «набоблин».

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