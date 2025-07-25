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Зарплаты металлургов в России в первом полугодии выросли на треть

Средние зарплатные предложения для специалистов в сегменте металлургии в России составили 92 966 руб. в месяц, что на 33% выше показателей прошлого года, выяснили аналитики сервиса «Авито Работа». С результатами исследования ознакомился РБК.

Наибольший прирост зарплатных предложений зафиксирован среди инженеров-технологов — их доходы год к году увеличились на 29%. В текущем году работодатели готовы платить таким специалистам в среднем 85 010 руб. ежемесячно. В их обязанности входит совершенствование металлургических технологий, включая процессы плавки, проката и термической обработки металлов, а также строгий контроль качества выпускаемой продукции.

Вторыми по темпам роста зарплат стали горные мастера (+22%), чьи средние доходы достигли рекордных для отрасли 160 037 руб. в месяц. Эти специалисты играют ключевую роль в организации безопасной и эффективной добычи рудного сырья — важнейшего компонента металлургического производства.

Названы самые высокие зарплаты фрилансеров
Финансы
Фото:Алексей Смышляев / Global Look Press

Экологи занимают третье место с ростом средней оплаты труда на 17%. Средние зарплатные предложения для них в первом полугодии 2025 года составили 67 883 руб. в месяц. В их обязанности входит мониторинг экологических норм, сокращение вредных выбросов и управление отходами металлургических комбинатов.

Также значительно (на 14%) повысились зарплаты дефектоскопистов (79 601 рубль) и прессовщиков (65 799 рублей), отметили в «Авито Работа».

По данным Росстата, средняя зарплата в России в апреле 2025 года составила 97 тыс. руб. — на 16% больше, чем годом ранее.

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Евгений Вахляев
металлурги зарплата Россия средняя зарплата
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