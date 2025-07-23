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Финансы ,  
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Названы самые высокие зарплаты фрилансеров

Зарплаты превысили 180 тыс. руб. у двух профессий фрилансеров
Фото: Алексей Смышляев / Global Look Press
Фото: Алексей Смышляев / Global Look Press

Среднемесячный доход внештатных специалистов в первом полугодии 2025 года достиг 42 тыс. руб. — это на 31,2% выше, чем за аналогичный период 2024 года, показало совместное исследование Solar Staff, TenChat и Всероссийского бизнес-центра.

70% российских компаний из ключевых отраслей хотя бы раз привлекали фрилансеров, а каждая третья делает это на постоянной основе.

Среднемесячный доход фрилансеров в первом полугодии 2025 года составил 42 тыс. руб. — на 31,2% выше, чем годом ранее. Наибольшие доходы получают следующие специалисты:

  • веб-разработчик — 188 942 ₽ (+8%);
  • программист — 185 000 ₽ (+27%);
  • менеджер проектов — 143 712 ₽ (+18%);
  • монтажник — 133 436 ₽ (+11%);
  • менеджер по маркетингу — 115 210 ₽ (+22%);
  • аналитик — 108 522 ₽ (+23%);
  • ивент-менеджер — 96 063 ₽ (+30%);
  • графический дизайнер — 71 107 ₽ (+25%);
  • редактор — 68 801 ₽ (+13%);
  • дизайнер — 66 676 ₽ (+20%);
  • бухгалтер — 61 602 ₽ (+60%);
  • контент-менеджер — 60 078 ₽ (+13%);
  • менеджер по продажам — 59 720 ₽ (+29%);
  • юрист — 60 864 ₽ (+20%);
  • переводчик — 78 119 ₽ (+19%);
  • журналист — 54 061 ₽ (−2%);
  • копирайтер — 51 523 ₽ (+31%);
  • корректор — 41 136 ₽ (+23%);
  • преподаватель — 34 268 ₽ (+7%);
  • оператор call-центра — 25 872 ₽ (без изменений).

Почти каждая третья компания привлекала на работу фрилансеров
Бизнес
Фото:Сергей Фадеичев / ТАСС

Наиболее популярные страны, откуда работают исполнители: Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения, Грузия, Узбекистан, Сербия, Испания, Молдавия и Киргизия. Также встречаются фрилансеры из Франции, Португалии, Великобритании, Турции, США и Китая.

Чаще всего компании передают фрилансерам ИТ-разработку (30%), бухучет (17,5%), дизайн (16,7%) и маркетинг (16,8%). Реже делегируют юридические задачи (10%) и HR (8,8%). Внутри компаний обычно оставляют управление командами (32%), стратегическое планирование (27%), ключевые бизнес-функции (17%) и продажи (16,3%).

«Для стратегических или чувствительных к конфиденциальности задач инхаус остается приоритетным. Но если нужно быстро закрыть конкретную проектную функцию, внештатный формат отлично справляется с этим без нагрузки на основную команду», — отмечает гендиректор Solar Staff Роман Шинкаренко.

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