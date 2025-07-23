Названы самые высокие зарплаты фрилансеров
Среднемесячный доход внештатных специалистов в первом полугодии 2025 года достиг 42 тыс. руб. — это на 31,2% выше, чем за аналогичный период 2024 года, показало совместное исследование Solar Staff, TenChat и Всероссийского бизнес-центра.
70% российских компаний из ключевых отраслей хотя бы раз привлекали фрилансеров, а каждая третья делает это на постоянной основе.
Среднемесячный доход фрилансеров в первом полугодии 2025 года составил 42 тыс. руб. — на 31,2% выше, чем годом ранее. Наибольшие доходы получают следующие специалисты:
- веб-разработчик — 188 942 ₽ (+8%);
- программист — 185 000 ₽ (+27%);
- менеджер проектов — 143 712 ₽ (+18%);
- монтажник — 133 436 ₽ (+11%);
- менеджер по маркетингу — 115 210 ₽ (+22%);
- аналитик — 108 522 ₽ (+23%);
- ивент-менеджер — 96 063 ₽ (+30%);
- графический дизайнер — 71 107 ₽ (+25%);
- редактор — 68 801 ₽ (+13%);
- дизайнер — 66 676 ₽ (+20%);
- бухгалтер — 61 602 ₽ (+60%);
- контент-менеджер — 60 078 ₽ (+13%);
- менеджер по продажам — 59 720 ₽ (+29%);
- юрист — 60 864 ₽ (+20%);
- переводчик — 78 119 ₽ (+19%);
- журналист — 54 061 ₽ (−2%);
- копирайтер — 51 523 ₽ (+31%);
- корректор — 41 136 ₽ (+23%);
- преподаватель — 34 268 ₽ (+7%);
- оператор call-центра — 25 872 ₽ (без изменений).
Наиболее популярные страны, откуда работают исполнители: Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения, Грузия, Узбекистан, Сербия, Испания, Молдавия и Киргизия. Также встречаются фрилансеры из Франции, Португалии, Великобритании, Турции, США и Китая.
Чаще всего компании передают фрилансерам ИТ-разработку (30%), бухучет (17,5%), дизайн (16,7%) и маркетинг (16,8%). Реже делегируют юридические задачи (10%) и HR (8,8%). Внутри компаний обычно оставляют управление командами (32%), стратегическое планирование (27%), ключевые бизнес-функции (17%) и продажи (16,3%).
«Для стратегических или чувствительных к конфиденциальности задач инхаус остается приоритетным. Но если нужно быстро закрыть конкретную проектную функцию, внештатный формат отлично справляется с этим без нагрузки на основную команду», — отмечает гендиректор Solar Staff Роман Шинкаренко.
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