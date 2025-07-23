Названы самые высокие зарплаты фрилансеров

Зарплаты превысили 180 тыс. руб. у двух профессий фрилансеров

Фото: Алексей Смышляев / Global Look Press

Среднемесячный доход внештатных специалистов в первом полугодии 2025 года достиг 42 тыс. руб. — это на 31,2% выше, чем за аналогичный период 2024 года, показало совместное исследование Solar Staff, TenChat и Всероссийского бизнес-центра.

70% российских компаний из ключевых отраслей хотя бы раз привлекали фрилансеров, а каждая третья делает это на постоянной основе.

Среднемесячный доход фрилансеров в первом полугодии 2025 года составил 42 тыс. руб. — на 31,2% выше, чем годом ранее. Наибольшие доходы получают следующие специалисты:

веб-разработчик — 188 942 ₽ (+8%);

программист — 185 000 ₽ (+27%);

менеджер проектов — 143 712 ₽ (+18%);

монтажник — 133 436 ₽ (+11%);

менеджер по маркетингу — 115 210 ₽ (+22%);

аналитик — 108 522 ₽ (+23%);

ивент-менеджер — 96 063 ₽ (+30%);

графический дизайнер — 71 107 ₽ (+25%);

редактор — 68 801 ₽ (+13%);

дизайнер — 66 676 ₽ (+20%);

бухгалтер — 61 602 ₽ (+60%);

контент-менеджер — 60 078 ₽ (+13%);

менеджер по продажам — 59 720 ₽ (+29%);

юрист — 60 864 ₽ (+20%);

переводчик — 78 119 ₽ (+19%);

журналист — 54 061 ₽ (−2%);

копирайтер — 51 523 ₽ (+31%);

корректор — 41 136 ₽ (+23%);

преподаватель — 34 268 ₽ (+7%);

оператор call-центра — 25 872 ₽ (без изменений).

Наиболее популярные страны, откуда работают исполнители: Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения, Грузия, Узбекистан, Сербия, Испания, Молдавия и Киргизия. Также встречаются фрилансеры из Франции, Португалии, Великобритании, Турции, США и Китая.

Чаще всего компании передают фрилансерам ИТ-разработку (30%), бухучет (17,5%), дизайн (16,7%) и маркетинг (16,8%). Реже делегируют юридические задачи (10%) и HR (8,8%). Внутри компаний обычно оставляют управление командами (32%), стратегическое планирование (27%), ключевые бизнес-функции (17%) и продажи (16,3%).

«Для стратегических или чувствительных к конфиденциальности задач инхаус остается приоритетным. Но если нужно быстро закрыть конкретную проектную функцию, внештатный формат отлично справляется с этим без нагрузки на основную команду», — отмечает гендиректор Solar Staff Роман Шинкаренко.