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В Греции россиянина приговорили к 118 годам колонии

Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP / ТАСС
Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP / ТАСС

Суд в Греции признал гражданина России Владимира Котельникова виновным в организации незаконной миграции и приговорил к 118 годам лишения свободы и штрафу в размере €500 тыс., сообщил ТАСС вице-президент Единого координационного центра поддержки соотечественников за рубежом Иван Мельников.

По его словам, 37-летний Котельников выехал из Челябинска на заработки за границу. Мужчину задержали 11 июня 2024 года у острова Родос. Согласно рабочему контракту он должен был оказывать услуги по перевозке туристов в Средиземноморском регионе и работать на яхте. Однако, по данным Мельникова, россиянина ввели в заблуждение — под видом туристов на судно посадили нелегальных мигрантов и под угрозой расправы вынудили доставить их в Грецию.

«Речь идет о схеме обмана, когда приехавшие в поисках работы в Турцию соотечественники попадаются на удочку мошенников. Их привлекают к незаконной морской перевозке нелегалов из Турции в Грецию, а по прибытии просто арестовывают», — рассказал он.

Семья осужденного обратилась за помощью в Фонд защиты соотечественников за рубежом. Мельников сообщил, что направил обращения в МИД России с просьбой оказать содействие в освобождении Котельникова.

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О похожем инциденте Мельников рассказал РБК в 2020 году. Тогда суд в Греции приговорил двоих россиян к 300 годам колонии каждого за перевозку нелегальных мигрантов.

Алексей Игумнов и Никита Шепталов прибыли в Турцию по вакансии, которую нашли в интернете. Оба прошли обучение и вышли в открытое море вместе с командой, хотя управление судном изначально не входило в их обязанности.

В нейтральных водах к кораблю подошли лодки с около 60 мигрантами, которые поднялись на борт, тогда как остальная команда пересела в лодки и покинула судно. Игумнов и Шепталов остались на борту, сославшись на отказ бросать людей в открытом море.

Не сумев управлять судном, они подали сигнал бедствия. Подоспевший корабль передал россиян греческим властям, после чего их поместили в следственный изолятор.

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Полина Дуганова
Греция мигранты приговор граждане России лишение свободы
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