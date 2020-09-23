В Греции двое россиян получили по 300 лет тюрьмы за перевозку мигрантов

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Суд в Греции приговорил двоих россиян к 300 годам колонии для каждого за перевозку нелегальных мигрантов. Об этом РБК заявил вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

Алексея Игумнова и Никиту Шепталова обвинили в организации нелегальной миграции. «Этот срок соответствует примерно 20 годам в Российской системе исполнения наказания», — пояснил Мельников. Правозащитник добавил, что моряки получают за каждого мигранта, которого обнаруживают на судах, от 7 до 12 лет.

По его словам, россияне прибыли в Турцию по вакансии, которую нашли в интернете. Им обещали около 100 000 рублей в месяц, а также оплату питания и проживания за работу на круизном судне для перевозки туристов. Мельников предположил, что россияне могли попасть к «черным работодателям»

Алексей Игумнов и Никита Шепталов прошли обучение и вышли в открытое море вместе с командой. Управление судном изначально не входило в их обязанности. По словам Мельникова, в нейтральных водах к их кораблю пришвартовались лодки. На борт поднялись около 60 мигрантов, а команда корабля, наоборот, пересела в лодки. При этом Игумнов и Шепталов единственные из экипажа остались на борту, объяснив это нежеланием бросать людей погибать в море. При этом они не смогли разобраться с управлением корабля. Мужчины подали сигнал бедствия. Подошедший корабль передал россиян властям, и их направили в следственный изолятор.

В посольстве России в Греции РБК сообщили, что суд над россиянами состоялся 17 сентября в городе Каламата. На судебное заседание прибыл дипломат консульского отдела посольства. Его присутствие потребовалось для обеспечения прав и законных интересов россиян. Греция предоставила мужчинам защитника и переводчика.